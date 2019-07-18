Посол РФ рассказал о развязанной США визовой войне

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну. Он напомнил, что в прошлом году около 200 российских дипломатов и членов их семей были высланы из Соединенных Штатов. По его словам, с тех пор Соединенные Штаты фактически установили систему визовых разменов с Россией.

Дипломат назвал недостоверной информацию американских СМИ о невыдаче российских виз преподавателям Англо-американской школы, передает ТАСС. Он отметил, что власти США намеренно создали тупиковую ситуацию, чтобы разыграть очередной скандал.

"Вообще, мы не являемся сторонниками решения такого рода деликатных проблем через средства массовой информации. Сегодня мы просто вынуждены обратиться к этой теме", - сказал Антонов.

Напомним, несколько месяцев назад США отказали в визе ехавшему на СБ ООН российскому эксперту по химоружию, хотя он строго соблюдал все процессуальные предписания.