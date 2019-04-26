США отказали в визе ехавшему на СБ ООН российскому эксперту по химоружию

Российский эксперт по химическому оружию, консультант генсека ООН Дмитрий Поклонский не смог попасть на заседание Совета безопасности Организации Объединенных наций. Планировалось, что он выступит с анализом доклада Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) об инциденте в сирийской Думе 7 апреля 2018 года.

В сообщении источника в российских госструктурах, которое приводит РИА Новости, говорится о "немотивированном отказе" Поклонскому в визе, хотя он строго соблюдал все процессуальные предписания. Это привело "к срыву важного мероприятия на площадке ООН, в ходе которого достоянием широкой общественности могли стать факты, нелицеприятные для западной коалиции во главе с США".

Напомним, 1 марта ОЗХО опубликовала доклад об итогах расследования атаки в Думе. Эксперты предположили, что в ее ходе использовалось токсическое химвещество, "вероятно, хлор". Но конкретные виновники ЧП названы не были. Ранее 106-страничный доклад ОЗХО раскритиковали в МИД и Минобороны РФ.При этом особую озабоченность Москва высказывает по поводу игнорирования информации, которую по инциденту представили российская и сирийская стороны. В частности, она подтверждает постановочный характер инцидента в Думе, срежиссированного псевдогуманитарной организацией "Белые каски".