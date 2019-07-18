Производителям фруктов и ягод снизят НДС

Фрукты и ягоды могут подешеветь. На это направлен законопроект, который Госдума приняла в первом чтении.

Инициатива была внесена спикером Госдумы Вячеславом Володиным совместно с лидерами думских фракций. В документе идет речь об установлении пониженной ставки НДС в размере 10% на плодово-ягодные культуры. Поручение проработать вопрос о снижении налоговой нагрузки было дано президентом РФ Владимиром Путиным по итогам его встречи с представителями садоводческих хозяйств.

Внесение законопроекта связано с тем, что объем импорта плодов и ягод более чем в полтора раза превышает объем произведенной в России продукции. Так что стимулировать продажи импортной продукции совершенно излишне, решили депутаты.

Как предупредил журналистов Володин, ко второму чтению законопроект скорректируют: правительству будет предоставлено право сформировать перечень плодов и ягод, выращиваемых в РФ, которые будут попадать под льготное налогообложение.

По мнению авторов законопроекта, установление пониженной ставки позволит отечественным производителям увеличить объемы оборотных средств и направить их на закладку новых садов и на обеспечение технологий для наращивания производства.

Закон депутаты собираются принять до конца сессии. Согласно документу, новая схема взимания НДС на фрукты и ягоды (в случае одобрения в текущую сессию) может начать работать уже с 1 октября.