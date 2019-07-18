Путин и Лукашенко продолжили "валаамские дискуссии"

После неформальной беседы на Валааме президенты России и Белоруссии провели переговоры в Таврическом дворце перед форумом регионов двух стран. Речь шла о том, чтобы все вопросы решить к 20-летию Союзного договора.

Владимир Путин предложил продолжить дискуссии, начатые на Валааме, и обсудить вопросы межрегионального сотрудничества. "Все это очень важно, интересно, перспективно и полезно. У нас работает правительственная комиссия, которая, надеюсь, сегодня нам доложит о результатах своей работы по дальнейшему развитию Союзного государства", - сказал он.

"В этом году у нас юбилей в декабре. Поэтому мы с Александром Григорьевичем решили проанализировать все, что сделано в рамках Союзного договора, что не сделано, по каким причинам. И выработать приемлемые для наших стран пути дальнейшего развития интеграции", - заявил Путин, назвав Белоруссию самым близким стратегическим партнером и союзником России.

"Мы работаем по всем направлениям. В сфере безопасности, военного дела, оборонке, экономике. У нас растет товарооборот, что не может не радовать. Россия - крупнейший инвестор в экономику Белоруссии", - продолжил президент РФ. "Но есть и вопросы, которые всегда в рамках такой большой совместной работы возникают. Надеюсь, что и сегодняшняя встреча пойдет на пользу", - заметил он.

"Мои записи созвучны тому, что вы сказали", - заметил Александр Лукашенко. Подошли к тому моменту, когда надо не просто говорить, а принимать решения, сказал он, добавив, что лидеры России и Белоруссии свой путь прошли и теперь дело за правительствами. Отметив критику частых встреч с Путиным, которые якобы не привели к результату, он сказал: "Мы все решили, то, что намечали: мы определили направления в данный момент наших действий, мы определили даже конкретные действия и, как Владимир Владимирович сказал, создали на уровне правительств совместную группу". "Неважно, что там крутой Орешкин возглавляет эту группу, там правительство работает. Президенты выполнили свою миссию... определили, все, что от нас требуется", - добавил он. Но есть "куча текущих проблем", и правительства их видят.

Белорусский лидер предложил решить все спорные вопросы и подготовить программу действий по интеграции до 8 декабря. "В декабре 20 лет нашему Союзному договору, ясно, что ни одной проблемы мы не должны вынести за пределы этого срока. Это нас поджимает. Что мы будем говорить к двадцатилетию? Нечего будет сказать, если мы не снимем все вопросы, которые есть, и не подпишем программу, которая определит стратегию наших дальнейших действий", - заметил он. "Я предлагаю снять все вопросы к этой дате и в рамках Высшего Госсовета, или мы, как договоримся, все это утвердить - и программу, которая определит стратегию наших действий, и снять текущие проблемы, которые сегодня есть", - сказал он. Чтобы потом не было критики - что Лукашенко опять требует решения конкретных вопросов, сказал он: "Конкретные вопросы лежат на поверхности. Если их не решить... говорить о стратегии просто будет смешно", - заключил он.