Беспилотники выедут не только на дороги Москвы и Татарстана, но и других регионов.

Проект соответствующих поправок в постановление правительства выложен для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Испытывать эту технику смогут на дорогах общего пользования Московской, Владимирской, Нижегородской, Новгородской, Самарской и Ленинградской областей. А также в Чувашской Республике, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге.

Расширение географии необходимо для того, чтобы испытать беспилотники в различных условиях. Кроме того, это связано и с тем, что их изготавливают у нас на нескольких предприятиях, раскиданных по стране. В том числе, на ГАЗе и КАМАЗе. Им тоже надо испытывать свои технологии на дорогах общего пользования, а не только на полигонах. Впрочем, для беспилотного "Шаттла" от КАМАЗа есть еще преграда для выхода на дороги общего пользования. В нем нет органов управления. Руля, в частности. А действующее постановление предусматривает при таких испытаниях наличие водителя, который в случае чего может взять управление на себя.

Впрочем, по сути, на дорогах общего пользования сейчас тестируются только беспилотники "Яндекса". Причем в этом году планируется вывести на шоссе минимум сотню автомобилей, и значительная их часть будет ездить по Москве.

Как сообщили в пресс-службе компании, по мере увеличения флота будет расширяться и территория тестирования, и со временем беспилотные автомобили "Яндекса" появятся в других российских городах.

Кстати, недавно беспилотник "Яндекса" нарушил правила и заехал за стоп-линию на красный свет. Но, как пояснили в компании, в этот момент автомобиль находился под ручным управлением. Перекресток был заблокирован из-за утренней пробки. Водитель взял руль в свои руки, пересек стоп-линию, но не успел закончить маневр, пока горел зеленый сигнал светофора.

Иногда во время тестирования в городе водителю приходится брать управление на себя, пояснили в компании. Например, если полоса заблокирована, и для объезда препятствия требуется пересечь сплошную. Человек за рулем именно так и поступит, но беспилотный автомобиль просто остановится, потому что не может нарушить правила. Тогда в дело вступает водитель-испытатель и берет на себя ответственность за подобное нарушение.

И еще одна важная поправка в это постановление. Новым куратором этого проекта станет Инфраструктурный центр Национальной технологической инициативы по направлению "Автонет" вместо научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института "НАМИ".