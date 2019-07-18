На Калининскую АЭС после аварии приехала комиссия Минэнерго

В связи с инцидентом на Калининской АЭС в Тверской области начала работу комиссия Министерства энергетики РФ.

Как сообщила пресс-служба правительства Тверской области, 18 июля в 05.05 из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве Калининской АЭС отключились высоковольтные линии электропередачи "Белозерская" (750 кВ), "Опытная" (750 кВ). В результате были отключены от сети первый, второй и четвертый энергоблоки.

- На данный момент реакторные установки первого и второго энергоблоков разгружены, реакторная установка четвертого энергоблока остается на тепловой мощности и готова к набору нагрузки. Отключение энергоблоков от сети не связано с основным оборудованием, - сообщили в облправительстве.

Третий энергоблок работает. Власти заверяют, что энергоснабжение всех потребителей региона происходит в штатном режиме. Радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился и находится на уровне естественных фоновых значений.

- На КАЭС начала работу комиссия Министерства энергетики РФ, - уточнили в региональном правительстве.