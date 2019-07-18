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18.07.2019 19:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК начал проверку по факту взрыва емкости с топливом под Тверью

Текст: Элина Труханова (Тверь)

В Тверской области СК организовал доследственную проверку после гибели человека в результате взрыва.

В региональном следственном управлении СК РФ сообщили, что на месте происшествия в Краснохолмском районе работают следователи СК, сотрудники МЧС и МВД.

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- Для оказания практической помощи, проведения необходимых проверочных мероприятий и установления полной картины произошедшего на место происшествия направлены криминалисты следственного управления СК России, - рассказали в ведомстве.

Напомним, ЧП произошло в пятом часу дня на территории производственного объекта колхоза "Авангард", расположенного в деревне Овинищи.

- Во время работы с металлической емкостью, заполненной топливом, произошло ее воспламенение и хлопок с последующим распространением огня по близлежащей территории, - пояснили в следственном управлении.

В результате происшествия один человек погиб, еще два пострадали.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область
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