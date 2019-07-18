АвтоВАЗ не будет выпускать Lada три недели

ПАО "АВТОВАЗ" сообщает о том, что конвейеры завода в Тольятти и в Ижевске останавливаются на три недели: предприятия уходят в плановый корпоративный отпуск, который начинается с 22 июля и продлится до 11 августа.

В пресс-службе компании отметили, что у АвтоВАЗа есть достаточный запас выпущенных автомобилей, поэтому дефицита машин в дилерской сети Lada не возникнет.

Во время корпоративного отпуска на производственных площадках АвтоВАЗа будет проведён ремонт и модернизация оборудования, а также улучшение условий труда.

На заводе в Тольятти выпускаются автомобили Lada семейств Granta, Largus, Xray, Lada 4x4, модели марок Renault и Datsun. На площадке "Lada Ижевск" производятся седаны и универсалы Vesta.