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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Портфели нарасхват

На одно место госслужащего в Омске приходится 16 соискателей
Текст: Светлана Сибина
Российская газета - Экономика Сибири № 156(7914)
Аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter подвели итоги первого полугодия и выяснили, что самыми популярными профессиональными сферами в Омске стали: продажи, производство, строительство, ИТ, бухгалтерия, рабочий персонал.
Фото: istockphoto.com
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Вакансий стало на один процент меньше, чем год назад. А вот желающих их занять - на восемь процентов больше. Сегодня в среднем на одно рабочее место - более пяти претендентов.

Самый высокий конкурс - в сферах государственной службы (свыше шестнадцати человек на место) и высшего менеджмента (более десяти).

- Из соискателей, стремящихся устроиться на госслужбу, три процента - женщины, более половины в возрасте 26-35 лет. Доля молодежи до 22 лет в этой группе за последние три года сократилось вдвое - с 38 до 19 процентов, - пояснила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы Headhunter по СФО Елана Таращук.

Распределение по уровням государственного управления за это время практически не изменилось: в федеральных органах хотели бы трудиться 48 процентов молодых соискателей, регионального - 32, муниципального - 20 процентов.

В качестве преимуществ такой работы омичи отмечали возможность карьерного роста (36 процентов), высокий статус и престиж (30), а также и возможность работать на благо общества (30 процентов). Три года назад эти цифры были в полтора раза больше.

Заметно - на 29 процентов - активизировались в поиске работы представители добывающей отрасли. Число желающих профессионально заняться наукой и образованием выросло на 16 процентов. А вот к маркетингу и рекламе омичи охладели.

Тем временем наибольший рост предложений от работодателей отмечен в следующих секторах: домашний персонал (68 процентов), транспорт и логистика (29 процентов), закупки (12 процентов).

- Что касается средней зарплаты, которую предлагали работодатели, то в первой половине года в Омске она составила 33 700 рублей. Это на 23 процента ниже, чем в среднем по стране, - сообщила Елана Таращук.

Кстати

В этом месяце служба занятости проводит для омичей три ярмарки вакансий. 17 июля кадровики приглашали строителей и специалистов жилищно-коммунальной отрасли. 19 июля состоится специализированная ярмарка для граждан с инвалидностью, а 26-го целевой аудиторией работодателей станут молодые специалисты и студенты.

Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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