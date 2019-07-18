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18.07.2019 12:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омской области освободили пациентов центра, где "лечили" побоями

Текст: Наталья Граф (Омск)

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников омского центра психологической помощи и реабилитации. Их подозревают в незаконном лишении свободы лиц, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью.

Бойцы Росгвардии освободили из реабилитационного центра в поселке Камышловский Любинского района восемь пациентов. Здание пришлось брать штурмом. У сотрудников центра изъяты газовый пистолет, огнестрельное оружие, а также сильнодействующие медицинские препараты. Закрыт также еще один филиал организации - в поселке Чернолучье Омского района.

Пациентов реабилитационного центра в Уфе "лечили" пытками

По данным следствия, частный реабилитационный центр открыл омич, не имеющий медицинского образования и лицензии на медицинскую деятельность. Вместе с напарником он обещал вылечить горожан от алкоголизма и наркомании. По звонку родственников "доктора" лично выезжали за пациентами и насильно увозили их на реабилитацию. Оказывающих сопротивление избивали и связывали скотчем. Стоимость "лечения" составляла от 15 до 20 тысяч рублей в месяц. При этом некоторые зависимые находились в центре более года без всякой связи с внешним миром.

- Для изоляции зависимых омичей и ограничения свободы их передвижения сотрудниками центра использовались замки, металлические решетки на окнах, наручники, которыми граждан приковывали к кровати, а также гири, которые прикреплялись к ногам пациентов, - сообщила "РГ" представитель СУ СК по Омской области Лариса Болдинова. - За неповиновение и другие проступки пациентов жестко избивали.

В настоящее время следователи устанавливают личности всех граждан, проходивших против своей воли псевдолечение. По решению суда руководитель центра заключен под стражу, а его напарник помещен под домашний арест.

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