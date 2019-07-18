Путин поддержал идею Беглова про электронные визы

Президент РФ Владимир Путин решил подписать указ о введении режима электронной визы на территории Петербурга и Ленинградской области. Об этом он заявил на встрече с врио губернатора города Александром Бегловым.

Беглов некоторое время назад попросил президента с октября ввести такой режим - для развития туризма.

"Возражений против вашего предложения нет, оно будет реализовано, и сегодня я подпишу соответствующий указ... Мы распространим этот режим и на Петербург, и на Ленинградскую область", - заверил Путин.

"Владимир Владимирович сказал, что он подпишет уже в самое ближайшее время указ о том, что в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области будут введены электронные визы. Почему он добавил Ленинградскую область? Потому что пункты пропуска, таможенные и пограничные, для железнодорожного и автомобильного транспорта находятся на территории Ленинградской области. А у нас - только аэропорт и морской порт", - сказал журналистам Беглов.

"Мы рассчитываем на рост туристического потока примерно до 12 млн человек в год", - заявил врио губернатора.