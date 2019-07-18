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18.07.2019 11:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новгородской области начальника УГИБДД арестовали за взятки

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Новгородский районный суд избрал меру пресечения начальнику регионального УГИБДД, которого обвиняют в получении взяток и вымогательстве. Ближайшие два месяца высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов проведет под стражей.

Как сообщает Следственный комитет по Новгородской области, с ходатайством о заключении обвиняемого под стражу выступил следователь, ведущий данное уголовное дело.

Бывшего вице-губернатора Новгородчины осудили за взятку в 17 миллионов

В пресс-службе Новгородского районного суда уточняют, что исследовав материалы и материалы и заслушав участников заседания, суд пришел к выводу, что оставаясь на свободе обвиняемый может воздействовать на ход расследования, например, оказывать давление на свидетелей или уничтожить доказательства.

Напомним, руководителю областного управления ГИБДД вменяют получение взятки в размере 300 тысяч рублей за сопровождение груза колонной машин инспекции безопасности дорожного движения.

Также в уголовном деле есть и эпизод с вымогательством. По версии следствия, начальник УГИБДД узнал, что его коллега строит дом в городе Сольцы и ему необходима асфальтовая крошка. Высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов, как считают в региональном СК, нашел компанию в Сольцах, которая занимается ремонтом дорог и потребовал от директора фирмы нужный коллеге объем крошки. В противном случае обвиняемый обещал оштрафовать предпринимателя.

В итоге необходимая партия крошки была поставлена на участок, ее стоимость составила 36 тысяч рублей.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область
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