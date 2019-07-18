В Петербурге арестовали росгвардейца, подкинувшего наркотики подростку

Красногвардейский районный суд Петербурга постановил взять под арест сотрудника вневедомственной охраны Росгвардии. Накануне он вместе с сослуживцем был задержан при получении взятки с 16-летнего подростка.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, под стражей сотрудник вневедомственной охраны пробудет до 15 сентября. В эти минуты в районном суде идет заседание, где избирают меру пресечения сослуживцу.

Напомним, накануне Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в отношении двух сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии. По версии следствия, обвиняемые подложили 16-летнему подростку наркотическое вещество, а потом потребовали 300 тысяч рублей, чтобы не инициировать возбуждение уголовного дела.

При получении 140 тысяч рублей сотрудники были задержаны. Сейчас Управление Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит внутреннюю проверку. Если аргументы следствия найдут свое подтверждение, в ведомстве планируют уволить сотрудников и привлечь к дисциплинарной ответственности их руководителей.