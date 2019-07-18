В Петербурге заводам возместят затраты на покупку оборудования

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, регламентирующее предоставление в 2019 году бюджетных субсидий местным промышленным предприятиям.

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга, врио главы города Александр Беглов утвердил порядок предоставления субсидий промышленным предприятиям.

Речь идет об участниках государственной программы "Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге".

"Постановление направлено на формирование условий для создания высокотехнологичных и высокоэффективных предприятий и увеличение объемов их производства", - подчеркнули в пресс-службе администрации губернатора.

Субсидии будут предоставляться на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей за приобретаемое оборудование. По сути бюджетные средства, а из городского бюджета на эти цели в 2019 году будет выделено 200 миллионов рублей, помогут предприятиям пройти техническое перевооружение.

Согласно постановлению субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе. Промышленникам возместят 50 процентов затрат на приобретение технологического оборудования. Максимальный размер помощи для одного юридического лица установлен в сумме 10 миллионов рублей.

Для получения господдержки соискателям необходимо представить документальное подтверждение своих расходов, а также выполнить ряд обязательных требований. В частности, важным условием для получения бюджетных субсидий является отсутствие задолженности по уплате налогов, страховых взносов, пеней, штрафов и других сборов.

К слову, подобный порядок действовал и в прошлом году. Тогда субсидии из бюджета Санкт-Петербурга получили 29 промышленных предприятий на приобретение 308 единиц оборудования.