В Пскове разоблачили картель, подмявший под себя школы

Комиссия Псковского регионального управления ФАС признала факт нарушения закона о "Защите конкуренции" при организации питания в муниципальных школах.

Как сообщает пресс-служба управления ФАС России по Псковской области, антимонопольное дело было заведено в отношении четырех компаний. Все это ООО с небольшим уставным капиталом.

Все они участвовали в торгах на организацию питания школьников в Пскове. В УФАС уточнили, что общая сумма "проторгованных" заказов превысила 100 миллионов рублей.

По мнению антимонопольной службы, все четыре компании были участниками картеля. Комиссия усмотрела признаки сговора в странных действиях этих фирм.

Например, на это указывает "заранее согласованное поведение" в ходе торгов, что позволяло одной из компаний выигрывать торги практически по начальной, то есть максимальной цене контракта.

"В некоторых случаях для подтверждения опыта одни и те же сотрудники этих компаний переходили (согласно трудовым книжкам) из одной в другую - в ту, которая "была назначена" для победы", - говорится на сайте УФАС.

Антимонопольщики считают, что признанные нарушителями компании поделили школы города между собой, то есть это был раздел товарного рынка. В результате страдало качество школьного питания.

Санкции к нарушителям пока не применены, этот вопрос еще решается. Крупные штрафы грозят как самим компаниям, так и их сотрудникам.

Впрочем, уличенные в сговоре фирмы имеют право оспорить решение антимонопольного органа в арбитражном суде. Поэтому вопрос о привлечении к ответственности будет отложен до вынесения окончательного решения.