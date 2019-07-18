Новости

Зеленский обвинил спикера Рады в растрате средств налогоплательщиков 15:51
На Кубани задержали участника банды, которая напала на пост ДПС 15:49
В Петербурге представят проекты реконструкции Конюшенного ведомства 15:45
Ульяновские полицейские задержали 13 торговцев наркотиками 15:45
Москва заняла третье место в мире по числу миллиардеров 15:40
Матвиенко: Скоростная магистраль сделает Россию и Беларусь еще ближе 15:37
В Екатеринбурге выросло число пострадавших в ДТП с автобусом 15:36
Путин осмотрит районы подтопления в Иркутской области 15:34
В венгерской пещере найдены доисторические сокровища 15:30
Производителям фруктов и ягод снизят НДС 15:22
В Сочи застройщика осудили за обман дольщиков на 130 млн рублей 15:15
Россияне превратили Instagram Леди Гаги в форум с рецептами оладий 15:07
Беларусь предложила усилить поддержку молодежи Союзного государства 15:05
Volkswagen прекратит выпускать универсалы в угоду кроссоверам 15:05
Под Костромой поймали силовика-рабовладельца 15:03
На Крымском мосту завершили укладку рельсов 14:49
В Екатеринбурге в аварии с автобусом пострадали дети 14:47
Иран объявил о задержании танкера с контрабандой в Персидском заливе 14:47
Умерла бывшая жена Леонида Харитонова, актриса Джемма Осмоловская 14:44
Психологи: соцсети провоцируют депрессию и комплекс неполноценности 14:41
Песков назвал первый шаг для нормализации отношений Москвы и Киева 14:38
Опубликована архитектура деловой программы Восточного экономического форума-2019 14:38
Умерла актриса Валентина Зимняя 14:37
Где могут располагаться российские аналоги "Зоны 51" 14:32
В Одессе трагически погиб известный украинский телеведущий 14:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему в России дешевеет сахар
Почему в России дешевеет сахар
Реконструкция показала: до полного крушения Нотр-Дама оставались минуты
Реконструкция показала: до полного крушения Нотр-Дама оставались минуты
Климатолог назвал сроки наступления в России аномальной жары
Климатолог назвал сроки наступления в России аномальной жары
18.07.2019 15:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани задержали участника банды, которая напала на пост ДПС

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Темрюкском районе Кубани сотрудниками каревого управления ФСБ задержан 26-летний участник банды, которая в августе 2017 года напала на пост ДПС в Краснодаре, а позже устроила погоню и стрельбу в городе.

Фото: ФСБ РФ
ФСБ задержало банду, изготавливавшую и продававшую оружие

Членов этой преступной группы ловила вся полиция Краснодара. В итоге четырех из них задержали, а позже краевой суд приговорил их к длительным срокам заключения. Ранее "РГ" уже подробно писала об этом громком процессе и совершенных бандой преступлениях. Большой резонанс дело получило еще и потому, что один из бандитов был действующим полицейским в звании лейтенанта, а для отслеживания передвижения одной из своих жертв нападавшие использовали GPS-маячок.

В итоге на скамье подсудимых оказались 21-летний Никита Медведев (главный "стрелок" в случившемся ЧП), 27-летний Владислав Гмыря (лидер группы), 25-летний Дмитрий Карачкин и 23-летний лейтенант полиции, служивший участковым в Новороссийске, Вячеслав Муковоз. Однако еще пять участников этой группы находились в федеральном розыске. Теперь в Темрюкском районе задержали одного из розыскиваемых. Он снимал квартиру и почти два года скрывался от правоохранительных органов. Сейчас 26-летнего мужчину заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Напомним основные преступления, совершенные бандой, которые были установлены судом и следствием.

В июне 2017 года Гмыря выиграл в незаконном игровом клубе крупную денежную сумму, однако в выплате выигрыша ему отказали. По этой причине он прибыл в клуб вместе с соучастниками и устроил там разбирательство. В результате конфликта приехавшие молодые люди избили мужчину.

По данным силовиков, позже по телефону Гмыря договорился о встрече со знакомым избитого мужчины - 32-летним Игорем Одношивкиным, бывшим боксером. Однако Гмыря сделал вывод, что Одношивкин специально сообщил в полицию о предстоящей встрече. Поэтому 22 августа Гмыря и его сообщники установили GPS-датчик на машину Одношивкина, отследили с помощью этого прибора перемещения мужчины, а затем напали на него. После выписки из клиники бывший спортсмен оказался инвалидом.

Несколькими днями позже, 28 августа 2017 года, как сообщили в прокуратуре края, в Краснодаре на временном посту ДПС N 6 в районе Ейского шоссе инспекторами ДПС был остановлен автомобиль Toyota Camry. Машиной управлял Медведев, а Гмыря и Карачкин находились на пассажирских сиденьях. Их уже разыскивали, что и послужило поводом для проверки. Именно на полицейском посту произошла перестрелка.

Скрываясь от преследования, один из членов банды, Никита Медведев, устроил погоню через весь Краснодар. На одной из улиц он остановил свой автомобиль, выстрелил из охотничьего ружья в лобовое стекло патрульной машины, а потом сел обратно в авто и продолжил движение. Однако на пересечении улиц Тургенева и Атарбекова краевого центра он совершил аварию и убежал. Медведев был задержан только спустя два дня.

Приговором Краснодарского краевого суда Вячеславу Муковозу назначили семь лет лишения свободы. Дмитрия Карачкина приговорили к 3,6 года, Владислава Гмырю, лидера группы, - к 8,6 года. Наибольший срок заключения получил Никита Медведев - 17 лет. Все осужденные сейчас отбывают наказание в колонии строгого режима.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле обосновали решение о гражданстве РФ для жителей Украины
Кабмин выделит средства на строительство жилья в Иркутской области
Сенатор США назвал "угрозой нацбезопасности" мобильное приложение FaceApp
МИД РФ увидел позитивные подвижки по Донбассу
Иран объявил о задержании танкера с контрабандой в Персидском заливе