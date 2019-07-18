На Кубани задержали участника банды, которая напала на пост ДПС

В Темрюкском районе Кубани сотрудниками каревого управления ФСБ задержан 26-летний участник банды, которая в августе 2017 года напала на пост ДПС в Краснодаре, а позже устроила погоню и стрельбу в городе.

Членов этой преступной группы ловила вся полиция Краснодара. В итоге четырех из них задержали, а позже краевой суд приговорил их к длительным срокам заключения. Ранее "РГ" уже подробно писала об этом громком процессе и совершенных бандой преступлениях. Большой резонанс дело получило еще и потому, что один из бандитов был действующим полицейским в звании лейтенанта, а для отслеживания передвижения одной из своих жертв нападавшие использовали GPS-маячок.

В итоге на скамье подсудимых оказались 21-летний Никита Медведев (главный "стрелок" в случившемся ЧП), 27-летний Владислав Гмыря (лидер группы), 25-летний Дмитрий Карачкин и 23-летний лейтенант полиции, служивший участковым в Новороссийске, Вячеслав Муковоз. Однако еще пять участников этой группы находились в федеральном розыске. Теперь в Темрюкском районе задержали одного из розыскиваемых. Он снимал квартиру и почти два года скрывался от правоохранительных органов. Сейчас 26-летнего мужчину заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Напомним основные преступления, совершенные бандой, которые были установлены судом и следствием.

В июне 2017 года Гмыря выиграл в незаконном игровом клубе крупную денежную сумму, однако в выплате выигрыша ему отказали. По этой причине он прибыл в клуб вместе с соучастниками и устроил там разбирательство. В результате конфликта приехавшие молодые люди избили мужчину.

По данным силовиков, позже по телефону Гмыря договорился о встрече со знакомым избитого мужчины - 32-летним Игорем Одношивкиным, бывшим боксером. Однако Гмыря сделал вывод, что Одношивкин специально сообщил в полицию о предстоящей встрече. Поэтому 22 августа Гмыря и его сообщники установили GPS-датчик на машину Одношивкина, отследили с помощью этого прибора перемещения мужчины, а затем напали на него. После выписки из клиники бывший спортсмен оказался инвалидом.

Несколькими днями позже, 28 августа 2017 года, как сообщили в прокуратуре края, в Краснодаре на временном посту ДПС N 6 в районе Ейского шоссе инспекторами ДПС был остановлен автомобиль Toyota Camry. Машиной управлял Медведев, а Гмыря и Карачкин находились на пассажирских сиденьях. Их уже разыскивали, что и послужило поводом для проверки. Именно на полицейском посту произошла перестрелка.

Скрываясь от преследования, один из членов банды, Никита Медведев, устроил погоню через весь Краснодар. На одной из улиц он остановил свой автомобиль, выстрелил из охотничьего ружья в лобовое стекло патрульной машины, а потом сел обратно в авто и продолжил движение. Однако на пересечении улиц Тургенева и Атарбекова краевого центра он совершил аварию и убежал. Медведев был задержан только спустя два дня.

Приговором Краснодарского краевого суда Вячеславу Муковозу назначили семь лет лишения свободы. Дмитрия Карачкина приговорили к 3,6 года, Владислава Гмырю, лидера группы, - к 8,6 года. Наибольший срок заключения получил Никита Медведев - 17 лет. Все осужденные сейчас отбывают наказание в колонии строгого режима.