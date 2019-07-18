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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

На матч между "Сочи" и "Зенитом" в РПЛ проданы все билеты

Текст: Александр Ершов

На первую домашнюю игру дебютанта Российской премьер-лиги ФК "Сочи" против питерского "Зенита", которая состоится в предстоящее воскресенье, 21 июля, раскуплены все билеты. Об этом сообщил сегодня официальный сайт футбольного клуба города-курорта.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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Как уточнили в пресс-службе коллектива, около 15 000 человек уже приобрели билеты на места нижнего яруса стадиона "Фишт". Поэтому из-за громадного интереса болельщиков в ближайшее время планируется открыть для продажи и места в верхнем ярусе.

В ФК "Сочи" рассказали, что решение об открытии второго яруса назревало, но его необходимо было проработать и согласовать: на это потребуются дополнительные силы безопасности и иная логистика на стадионе. И вот накануне "последние формальности были улажены. Организаторам осталось убрать из оборота места ограниченной видимости и согласовать старт продаж с билетным оператором".

Надо сказать, что сочинская команда последний раз выступала в главном отечественном дивизионе ровно 20 лет назад, когда местная "Жемчужина" вылетела из высшей лиги. Ажиотаж перед встречей с "Зенитом" вызван и еще несколькими причинами: в гости ожидается чемпион страны, до переезда в приморский город "Сочи" назывался ФК "Динамо" (Санкт-Петербург), а в матче стартового тура южане здорово выглядели в гостях в противостоянии со "Спартаком", когда лишь очевидные ошибки рефери Владимира Москалева (на днях он был дисквалифицирован РФС) не позволили им увезти из Москвы хотя бы одно очко.

Кстати

Матч второго тура РПЛ между ФК "Сочи" и "Зенитом" пройдет на олимпийском стадионе "Фишт" в воскресенье, 21 июля. Начало игры в 21.30. Главным судьей встречи назначен 37-летний москвич Алексей Матюнин. Ему будут помогут Антон Аверьянов и Антон Кобзев, которые также представляют Москву.

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