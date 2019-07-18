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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Квартиры берут на абордаж

Отставные офицеры ЧФ до сих пор не могут оформить право на жилье в Севастополе
Текст: Юлия Крымова
Российская газета - Крым № 154(7912)
Власти Севастополя стали отказывать отставникам Черноморского флота в оформлении документов на квартиры, которые были им выданы при увольнении. Город получает эти помещения от минобороны РФ и должен передать живущим в них морякам. Но процедура нередко заканчивается отказом, пройти ее успешно смог лишь 21 человек из более 600.

Напомним, речь идет о квартирах в домах, которые были построены на территории Севастополя в 2000-х годах правительством Москвы и министерством обороны РФ специально для военнослужащих Черноморского флота. При увольнении квартиры выводили из числа служебных и предоставляли семьям отставных моряков как постоянное жилье. Но оформить права собственности на него люди не могли более 10 лет.

Фото: Юлия Крымова/ РГ
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В 2015 году квартиры вдруг снова передали минобороны как служебные, перечеркнув все прежние решения. После публикации в "РГ" (статья "Офицеров завели в тупик" от 21.12.2017) дело сдвинулось: было решено передать квартиры в госжилфонд Севастополя, чтобы затем моряки могли оформить договоры соцнайма и приватизировать их. Городские власти заверяли, что все без исключения смогут получить право на жилье, но на деле это оказалось не так.

За десятилетия ситуация настолько запуталась, что выполнить все требования жилищного законодательства стало попросту невозможно, и выбранный путь соцнайма и приватизации снова завел в тупик.

По словам директора департамента капитального строительства Севастополя Сергея Смирнова, МО уже передало Севастополю 657 квартир уволенных со службы моряков. Из них лишь треть обратились в МФЦ за оформлением документов. Успешно оформлены договоры соцнайма на 183 квартиры, 21 из них приватизирована. При этом 28 отставникам отказано в соцнайме, а одному - в приватизации.

Фото: Юлия Крымова/РГ
Моряки Черноморского флота стали собственниками своего жилья

- Люди за это время купили другую недвижимость, получили в наследство. Они не идут регистрировать жилье, потому что понимают, что оно будет у них изъято, - объяснил чиновник.

Первая серьезная проблема - у военных требуют справки со всех мест жительства за последние 28 лет - с 1991 года, когда появился закон о приватизации. Так написано в регламенте, утвержденном в департаменте капстроительства Севастополя. Выполнить это требование нереально, говорят военные. Части расформировывались и закрывались, корабли списывались, архивов не осталось. Более того, некоторым "повезло" застать распад СССР на территории Украины, запросы туда теперь отправлять бесполезно.

- Один из нас получил отказ в приватизации, потому что в период с 1991-го по 1998 год, когда ЧФ еще не был поделен, он служил на корабле, который стоял на ремонте в Николаеве, - рассказал "РГ" член инициативной группы отставников ЧФ Сергей Крыжановский. - Все документы остались на Украине. Как сейчас доказать, что он там находился, никто не знает.

- Приказ департамента появился в 2016-м, но он почему-то действует не с момента вступления Крыма в состав РФ, а с 1991 года. Это нонсенс, - возмущается Крыжановский. - Мы писали обращения в правительство и Заксобрание Севастополя, в прокуратуру, но все нас "футболят" и не видят никаких нарушений.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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В другом случае в приватизации отказывают из-за того, что люди уже однажды в ней участвовали. Моряки ЧФ после 1991 года действительно приватизировали однокомнатные квартиры, полученные еще при СССР. Дальше, если появлялись семьи, вставали в очередь в минобороны на расширение жилплощади. Но новую квартиру давали только взамен предыдущей, ее следовало сдать флоту.

- Есть документы, подтверждающие передачу той первой квартиры, - объясняет офицер. - Оформляли договор дарения или купли-продажи на другого военнослужащего, который получал эту жилплощадь при увольнении. Такую схему тогда придумали. И вот так получается, что теперь человек не может повторно участвовать в приватизации. Людям отказывают, и перспектив никаких нет.

Поэтому переданных в собственность квартир и оказалось так мало, хотя процесс был запущен правительством Севастополя еще год назад.

- Без проблем оформляют документы только те, у кого идеальный случай: никто в семье не менял фамилии, не выписывался, жил все 15 лет на одном месте, - говорит Сергей Крыжановский. - Но ситуации бывают разные, люди женились, расходились, переезжали, умирали, рождались дети и внуки. Есть примеры из ряда абсурдных - когда невозможно подтвердить право на квартиру и отношение к ЧФ. Понимая все эти сложности, большинство даже заявления не подают.

Сергей Смирнов сообщил, что эти проблемы пытаются решить совместно с представителями минобороны. В итоге планируют упростить регламент проведения приватизации.

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