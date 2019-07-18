Новости

В Екатеринбурге приставы нашли в квартире 25 нелегальных питомцев 11:47
Генсек ООН высоко оценил усилия Беларуси по укреплению безопасности 11:46
Войска ЦВО в полном составе подняты по тревоге 11:42
Жертвами пожара в студии аниме в Киото стали более десяти человек 11:33
Врачи нашли ошибку в старческих фото FaceApp 11:32
На испытаниях NASA загорелся звездный корабль Илона Маска 11:28
Истребителям Су-57 поменяют двигатели 11:24
Названы самые популярные иномарки российской сборки 11:22
Минск намерен увеличивать экспорт услуг в Ленинградскую область 11:13
Пассажир пригрозил взорвать Ярославский вокзал 11:12
Реконструкция показала: до полного крушения Нотр-Дама оставались минуты 11:12
Сенатор США назвал "угрозой нацбезопасности" мобильное приложение FaceApp 11:08
Вопрос об отмене роуминга с Беларусью может быть решен к 15 сентября 11:07
СМИ: Госпитализирован Народный артист России Валерий Афанасьев 11:05
АвтоВАЗ не будет выпускать Lada три недели 11:00
В Крыму из лагеря "Лучистый" госпитализирован еще один ребенок 10:54
На Калининскую АЭС после аварии приехала комиссия Минэнерго 10:50
Пленарное заседание VI Форума регионов СГ состоится в Петербурге 10:47
В Госдуме призвали Зеленского не играть в одни ворота в диалоге с РФ 10:32
В Сочи автомобиль насмерть сбил двух пешеходов 10:18
В Ялте собрались снести 243 незаконных самостроя 10:12
Внедорожник "Сталкер" на базе Lada 4x4 добрался до дилеров 09:57
На Кубани во рту у молодого человека взорвался курительный прибор 09:46
Климатолог назвал сроки наступления в России аномальной жары 09:45
В Дагестане четыре человека утонули в море 09:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Реконструкция показала: до полного крушения Нотр-Дама оставались минуты
Реконструкция показала: до полного крушения Нотр-Дама оставались минуты
Климатолог назвал сроки наступления в России аномальной жары
Климатолог назвал сроки наступления в России аномальной жары
Что сделано в регионах за полгода "мусорной" реформы
Что сделано в регионах за полгода "мусорной" реформы
18.07.2019 10:12
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Ялте собрались снести 243 незаконных самостроя

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Власти Ялты намерены возобновить демонтаж самостроев, снос которых был приостановлен после внесения изменений в Градостроительный кодекс РФ в августе 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

- После внесения поправок в Градостроительный кодекс процедура сноса в муниципальном образовании была приостановлена, - рассказал начальник департамента муниципального контроля Руслан Осипчук. - Нужно было заново организовать работу с объектами капитального строительства, их отключение от энергопоставляющих источников, а также разработать смету для демонтажа каждого самостроя.

Фото: Пресс-служба администрации Ялты
Въезд в Ялту и на ее главную площадь обустроят в едином стиле

Сейчас эта процедура уже урегулирована: на сносы в центральной части города из республиканского бюджета выделена субсидия 13 миллионов рублей.  В первую очередь будут демонтировать объекты в парках, скверах и на проходных частях улиц.

- Ялта всегда привлекала внимание не только отдыхающих, но  и недобросовестных граждан, которые всеми средствами, в том числе и нелегальными, пытались получить лишний метр земли, - говорит Руслан Осипчук. - В Российской Федерации законодательство четко регламентирует эту область правовых отношений, и существует проверенная годами практика выявления самовольно возведенных объектов. К ним относятся не только капитальные строения, но и нестационарные торговые объекты и гаражи.

В общей сложности в Ялте насчитали 243 таких объекта, а их реестр ведется с 2015 года. Иногда собственники самостроев проявляют гражданскую сознательность и демонтируют объекты своими силами, как, например, это было с пристройкой к гостинице "Бристоль" и к ресторану "Гусси". Но, к сожалению, законопослушных владельцев очень мало.

- Методических рекомендаций для сноса объектов не существует, - говорит Осипчук. - Поэтому решение для каждого строения принимается индивидуально и зависит от многих факторов, таких как этажность зданий, тип несущих конструкций, наличие соседей и многих других.

Напомним, ранее в Ялте начался снос многоэтажки на улице Щорса, незаконно возведенной по украинским документам на участке для индивидуального жилищного строительства в охранной зоне памятника архитектуры федерального значения "Вилла графини М.Н. Водарской". Чтобы добиться сноса, потребовалось 25 судебных заседаний.

Экономика Недвижимость Коммерческая недвижимость Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Сенатор США назвал "угрозой нацбезопасности" мобильное приложение FaceApp
Лавров выразил надежду на смену позиции Дании по "Северному потоку-2"
Посол РФ рассказал о развязанной США визовой войне
В МИД Турции назвали несправедливым исключение из программы F-35
Во Францию вернется аномальная жара