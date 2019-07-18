В Ялте собрались снести 243 незаконных самостроя

Власти Ялты намерены возобновить демонтаж самостроев, снос которых был приостановлен после внесения изменений в Градостроительный кодекс РФ в августе 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

- После внесения поправок в Градостроительный кодекс процедура сноса в муниципальном образовании была приостановлена, - рассказал начальник департамента муниципального контроля Руслан Осипчук. - Нужно было заново организовать работу с объектами капитального строительства, их отключение от энергопоставляющих источников, а также разработать смету для демонтажа каждого самостроя.

Сейчас эта процедура уже урегулирована: на сносы в центральной части города из республиканского бюджета выделена субсидия 13 миллионов рублей. В первую очередь будут демонтировать объекты в парках, скверах и на проходных частях улиц.

- Ялта всегда привлекала внимание не только отдыхающих, но и недобросовестных граждан, которые всеми средствами, в том числе и нелегальными, пытались получить лишний метр земли, - говорит Руслан Осипчук. - В Российской Федерации законодательство четко регламентирует эту область правовых отношений, и существует проверенная годами практика выявления самовольно возведенных объектов. К ним относятся не только капитальные строения, но и нестационарные торговые объекты и гаражи.

В общей сложности в Ялте насчитали 243 таких объекта, а их реестр ведется с 2015 года. Иногда собственники самостроев проявляют гражданскую сознательность и демонтируют объекты своими силами, как, например, это было с пристройкой к гостинице "Бристоль" и к ресторану "Гусси". Но, к сожалению, законопослушных владельцев очень мало.

- Методических рекомендаций для сноса объектов не существует, - говорит Осипчук. - Поэтому решение для каждого строения принимается индивидуально и зависит от многих факторов, таких как этажность зданий, тип несущих конструкций, наличие соседей и многих других.

Напомним, ранее в Ялте начался снос многоэтажки на улице Щорса, незаконно возведенной по украинским документам на участке для индивидуального жилищного строительства в охранной зоне памятника архитектуры федерального значения "Вилла графини М.Н. Водарской". Чтобы добиться сноса, потребовалось 25 судебных заседаний.