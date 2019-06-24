В Ялте впервые начали сносить незаконную многоэтажку

В Ялте начался снос скандально известной многоэтажки на улице Щорса 8Е, которая была возведена по украинским документам на земельном участке для индивидуального жилищного строительства.

Высотка вопреки закону и здравому смыслу появилась на участке площадью всего 500 метров в охранной зоне памятника архитектуры федерального значения "Вилла графини М.Н. Водарской". С самого начала против самостроя активно протестовали ялтинские общественники и жители соседних домов. Их возмущало, что на 49 квартир в здании всего 16 паркомест, снижен уровень инсоляции. Но чтобы добиться справедливости, потребовалось больше трех лет.

За это время сменились два мэра и состоялись 25 судебных заседаний, на которых опытным юристам пришлось преодолеть сильнейшее сопротивление местного чиновничьего и строительного лобби. Даже после вынесения несколькими судами решений о незаконности многоэтажки застройщик пытался всячески затянуть ее демонтаж, то требуя проведения дополнительных строительных экспертиз, то заявляя о технической невозможности сноса, то ссылаясь на несуществующих "обманутых" дольщиках объекта.

Также некоторые местные чиновники время от времени робко высказывали предложение не доводить дело до сноса, а передать квартиры в самострое малообеспеченным людям, детям-сиротам, погорельцам или полицейским. И это несмотря на то, что согласно решению Верховного суда РК, дом построен с грубейшими нарушениями строительных норм и требований на оползневом склоне, и проживание в нем небезопасно.

- Это прецедент и на сегодняшний день единственный снос незаконного многоэтажного строения в Ялте, - говорит юрист Николай Запольский. - На ЮБК раньше ничего не сносили, кроме торговых палаток и гаражей. Решение о сносе было еще год назад, и еще тогда должен был начаться демонтаж, но было огромное противодействие со стороны местных чиновников. И только вмешательство первых лиц республики помогло добиться исполнения решения суда.

Снос рабочие начали с демонтажа металлочерепицы на крыше многоэтажки. Специализированная подрядная организация, имеющая лицензию на осуществление таких работ, проведет разборку здания на собственные средства - 14 миллионов рублей.

- Федеральная служба судебных приставов, опираясь на практику других российских судов, определила, что снос возможен за внебюджетные деньги, - пояснил Николай Запольский. - Такая практика есть в Краснодарском крае, в частности, в Сочи и на Ставрополье. После завершения сноса земельный участок, на котором стоит самострой, будет изъят в счет погашения долгов.

До сегодняшнего дня собственник незаконного здания имел целый год на то, чтоб снести лишние пять этажей самостоятельно, вернув его в статус ИЖС. Но владелец предпочел тактику затягивания процедуры, рассчитывая на легализацию многоэтажки. Ставка бизнесменов на связи в органах власти не оправдалась.

- Снос самостроя на Щорса затянулся по объективным причинам, - прокомментировал "РГ" ситуацию глава администрации Ялты Алексей Челпанов. - Дом многоквартирный, многоэтажный, и были разные обстоятельства. Но фактом остается, что дом построен на участке ИЖС, где допустимо до четырех этажей. Администрация Ялты стоит на страже закона. И если с позиции морали с этим домом не все однозначно, мы отреагировали с точки зрения действующего законодательства. Суд вынес решение, мы как администрация подготовили весь пакет документов, а ФССП исполняет решение. Наша позиция принципиальная - мы будем бороться со всеми нарушениями действующего законодательства.

Земельным участок под сносимым домом на улице Щорса, как считает мэр, после демонтажа с большой долей вероятности будет выставлен на продажу специализированной организацией, и у него появится новый владелец. Что же касается других подобных самостроев на участках ИЖС, подход властей к каждому из них будет индивидуальным.

Как рассказал Челпанов, еще при Украине в Ялте начала свою деятельность организованная преступная группировка, возглавляемая известными в регионе бизнесменами, которые застраивали многоэтажками земельные участки со статусом ИЖС, а потом легализовывали их благодаря коррупционным связям и административному ресурсу.

- Когда после возвращения Крыма в состав России вся административная система начала приводиться в соответствие с федеральным законодательством, эта схема дала сбой, - считает Челпанов. - Но к этому моменту недобросовестные застройщики уже продали часть квартир. И сегодня администрация Ялты не собирается сносить дома, если они уже заселены людьми. Наша позиция - максимально пойти навстречу собственникам, которые уже приобрели жилище, оформить документы на недвижимость в соответствие с действующим законодательством.

По словам Алексея Челпанова, сейчас в Ялте готовится концепт для сноса небольших магазинчиков и шалманов, портящих внешний вид города и вызывающих социальное напряжение.

Напомним, в феврале 2018 года Верховный Суд Республики Крым оставил в силе решение первой инстанции Ялтинского городского суда о сносе незаконной многоэтажки по ул. Щорса, 8-Е.

Кстати

До сегодняшнего дня на полуострове был снесен только один многоэтажный жилой дом - это 16-этажка на мысе Хрустальный в Севастополе, которую застройщик возвел на месте бывшего овощного магазина. По решению суда строение было признано незаконным и демонтировано при помощи взрывотехников.