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18.07.2019 14:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Где могут располагаться российские аналоги "Зоны 51"

Текст: Екатерина Призова
Фото: EPA-EFE/BEN WENZ Фото: EPA-EFE/BEN WENZ
Фото: EPA-EFE/BEN WENZ

На фоне очередной волны интереса к внеземным цивилизациям и следам их пребывания на Земле уфологи сделали заявление: и на территории России могут быть объекты, аналогичные американской "Зоны 51".

Фото: Doc Searls/ Wikimedia.org
Пентагон отсоветовал американцам штурмовать "Зону 51"

Напомним, пользователи соцсетей в США намерены отправиться на поиски инопланетян в строго засекреченную территорию в штате Невада. Так называемый штурм назначен на 20 сентября.

Учредитель Русского уфологического общества Олег Курбатов рассказал агентству РИА Новости, что существуют и российские аналоги "Зоны 51", где могут храниться свидетельства посещения нашей планеты пришельцами. Конкретных координат или адресов он не назвал, но намекнул, что это могут быть Мытищи, Крым и Урал.

Общество Космос В мире США УрФО
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