Где могут располагаться российские аналоги "Зоны 51"

На фоне очередной волны интереса к внеземным цивилизациям и следам их пребывания на Земле уфологи сделали заявление: и на территории России могут быть объекты, аналогичные американской "Зоны 51".

Напомним, пользователи соцсетей в США намерены отправиться на поиски инопланетян в строго засекреченную территорию в штате Невада. Так называемый штурм назначен на 20 сентября.

Учредитель Русского уфологического общества Олег Курбатов рассказал агентству РИА Новости, что существуют и российские аналоги "Зоны 51", где могут храниться свидетельства посещения нашей планеты пришельцами. Конкретных координат или адресов он не назвал, но намекнул, что это могут быть Мытищи, Крым и Урал.