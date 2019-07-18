В Екатеринбурге выросло число пострадавших в ДТП с автобусом

В Екатеринбурге количество пострадавших в аварии с автобусом возросло до семи человек. Виновница аварии будет привлечена к административной ответственности за просроченные права.

Как рассказал "РГ" руководитель пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых, список пострадавших при столкновении автобуса и кроссовера Toyota RAV4 на улице Шварца увеличился до семи человек. Среди них - четверо несовершеннолетних. Ранее сообщалось о госпитализации мальчиков пяти и десяти лет и 16-летней девушка. Стало известно, что трехлетняя девочка также была доставлена в городскую больницу №9.

"В ходе проверки обстоятельств произошедшего выяснилось, что у водителя иномарки - жительницы Екатеринбурга 1963 года рождения - срок действия прав закончился еще в марте. Предполагается, что именно она спровоцировала столкновение - во время движения не заметила приближающийся автобус", - рассказал пресс-атташе полицейского главка.

За просроченные права автовладелица будет привлечена к административной ответственности.

Напомним, в аварии также травмы получила беременная пассажирка автобуса. Ее направили в городскую больницу №24.