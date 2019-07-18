Реконструкция показала: до полного крушения Нотр-Дама оставались минуты

"Битва за Нотр-Дам" закончилась успехом благодаря рискованному плану и отчаянным действиям пожарных. Им удалось отстоять собор и предотвратить самое худшее, пишет газета "The New York Times". Американцы, реконструировав события вечера 15 апреля, пришли к выводу, что время до обрушения собора шло на минуты.

Даже если обещанные благотворителями пожертвования будут медленно, но верно поступать на счет собора Парижской Богоматери, тем не менее, потребуется минимум пять лет на его восстановление. Монументальный памятник архитектуры серьезно поврежден в результате пожара 15 апреля 2019 года.

Но после реконструкции всех событий, анализа сотен документов и действий участников того вечера "The New York Times" делает вывод: люди даже и не подозревали, насколько близко был к гибели Нотр-Дам. Фатально неудачные действия дежурного по пожарной безопасности собора и сложная система сигнализации стоили драгоценного времени в борьбе с пожаром - собор едва не рухнул.

Вместо того, чтобы уведомить пожарную службу, сотрудник, отвечающий за систему оповещения, позвонил своему начальнику, но не сразу дозвонился до него. Газета, кстати, сообщила, что этот человек был на работе всего три дня. Усугубило ситуацию и то, что место пожара было определено спустя некоторое время после возгорания: пламя бушевало уже 30 минут. Огонь распространился в деревянном каркасе крыши в нефе: здесь не было ни распылителей, ни брандмауэров по причине защиты архитектурных памятников.

Прибывшие пожарные поднялись вверх по 300 узким ступеням, но были вынуждены отступить, учитывая масштабы пожара. В конце концов, небольшая группа пожарных отправилась прямо в огонь, и "было ясно, что некоторые не знали, вернутся ли они". Это была "последняя, отчаянная попытка спасти собор".

Распространению огня способствовал ветер, и это грозило фатальной цепной реакцией: восемь огромных колоколов башни висят на деревянной конструкции. Падая, колокола пробили бы каменную кладку, что привело бы к разрушению северной башни, а следом - и южной.

Ситуация была спасена благодаря смелому маневру пожарной части - смельчакам удалось добраться до южной башни.

Они поднялись на южную башню с двумя дополнительными шлангами, которые можно было подключить напрямую к пожарным машинам. С платформы между двумя башнями пожарные проникли в пылающую северную башню. Это была рискованная идея, но риск оправдался - собор удалось спасти.

На сегодняшний день окончательно не выяснены причины пожара. За последние три месяца следователи провели около 100 допросов и буквально просеивали мусор, пытаясь выяснить, что привело к возгоранию. Не исключается ни один сценарий. Но "это не преступление", приводит газета слова парижского следователя. В частности, допускается версия, что пожар возник из-за проигнорированного строителями запрета на курение. В соборе проводились ремонтные работы, и на строительных лесах были найдены окурки.

К слову, на днях нижняя палата парламента Франции одобрила законопроект о реставрации собора Парижской Богоматери. Предполагается, что работы закончатся к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже.