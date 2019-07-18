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18.07.2019 12:54
Рубрика: Власть

Россиян не будут наказывать за покупку GPS-трекеров

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла в окончательном чтении пакет законов, уточняющий понятие шпионских приборов. Это необходимо для того, чтобы граждан не наказывали за GPS-трекеры для отслеживания геолокации животных и прочие приборы, не используемые для "шпионских" целей.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Отметим, что за незаконное производство, приобретение или сбыт подобных спецсредств сейчас действует уголовная ответственность с максимальным наказанием в виде лишения свободы сроком до четырех лет. Формулировки закона были размыты, так что наказание грозило не виновным в намеренном "подглядывании" за другими людям.

Фото: istockphoto.com
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Вопрос о необходимости внесения разъяснений в законодательство возник на одной из "Прямых линий" президента, где прозвучала история фермера, который купил GPS-трекер для того, чтобы отслеживать передвижение своей коровы. В отношении гражданина возбудили уголовное дело.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уверен, что нельзя доводить ситуацию до абсурда, когда граждан привлекают к уголовной ответственности за приобретение приборов для поиска домашних животных, очков с видеокамерой или других устройств со встроенными видеокамерами или системами глобального позиционирования.

Под шпионскими гаджетами, благодаря принятию закона, будут понимать технические средства, которые специально созданы для того, чтобы скрытно, тайно и неочевидно получать информацию без ведома ее обладателя.

В эту категорию не попадают находящиеся в свободном обороте приборы и устройства, обладающие функциями аудиозаписи, видеозаписи, фотофиксации или геолокации. На таких приборах органы управления указанным функционалом расположены открыто.

Власть Работа власти Законодательная власть Госдума
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