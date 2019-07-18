С дипломами каких вузов юристы получают самые высокие зарплаты

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил рейтинг российских вузов, выпускники юридических факультетов которых могут претендовать на самую высокую зарплату. Проанализированы данные за последние пять лет.

Ранее Superjob уже представлял рейтинги лучших вузов России по уровню зарплат выпускников, занятых в информационных технологиях и в области экономики и финансов.

В новом юридическом рейтинге 20 мест, которые распределены между 59 вузами. На первом месте - Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Молодые специалисты в области юриспруденции, окончившие этот вуз, зарабатывают в среднем 110 тысяч рублей в месяц. По сравнению с прошлым годом зарплата у них в среднем выросла на 15 тысяч.

Московский государственный институт международных отношений МИД РФ на втором месте со средней зарплатой молодых специалистов в 100 тысяч рублей (прирост за год - 10 тысяч). Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербургский государственный университет. Средняя зарплата его выпускников-юристов - 95 тысяч рублей в месяц (плюс 5 тысяч за год). На четвертом месте - Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" с зарплатой выпускников в 90 тысяч рублей (плюс 13 тысяч) и Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА) с такими же зарплатой и ростом. На пятой позиции расположился Финансовый университет при правительстве РФ. Зарплаты его выпускников - 85 тысяч (плюс 5 пять за год).

И хотя первые места рейтинга традиционно занимают вузы Москвы и Санкт-Петербурга, в топ-20 вошли девять региональных вузов, среди которых Хабаровский государственный университет экономики и права, Тюменский госуниверситет, Пермский государственный национальный исследовательский университет и Уральский юридический институт МВД РФ.Самые скромные зарплаты выпускников Казанского юридического института МВД РФ, Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина и Тульского госуниверситета (по 56 тысяч рублей в месяц).

Как отмечает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец, выпускники его вуза проблем с работой, как правило, не испытывают. Получая экономическое, юридическое и другие виды образования в стенах вуза, они после получения диплома довольно легко устраиваются на госслужбу и в бизнес самого широкого профиля. "По нашим оценкам через несколько лет после выпуска примерно так и получают - около 85 тысяч рублей в месяц", - уточняет Зубец.