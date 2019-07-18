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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

С дипломами каких вузов юристы получают самые высокие зарплаты

Текст: Ольга Игнатова
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил рейтинг российских вузов, выпускники юридических факультетов которых могут претендовать на самую высокую зарплату. Проанализированы данные за последние пять лет.
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Ранее Superjob уже представлял рейтинги лучших вузов России по уровню зарплат выпускников, занятых в информационных технологиях и в области экономики и финансов.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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В новом юридическом рейтинге 20 мест, которые распределены между 59 вузами. На первом месте - Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Молодые специалисты в области юриспруденции, окончившие этот вуз, зарабатывают в среднем 110 тысяч рублей в месяц. По сравнению с прошлым годом зарплата у них в среднем выросла на 15 тысяч.

Московский государственный институт международных отношений МИД РФ на втором месте со средней зарплатой молодых специалистов в 100 тысяч рублей (прирост за год - 10 тысяч). Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербургский государственный университет. Средняя зарплата его выпускников-юристов - 95 тысяч рублей в месяц (плюс 5 тысяч за год). На четвертом месте - Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" с зарплатой выпускников в 90 тысяч рублей (плюс 13 тысяч) и Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА) с такими же зарплатой и ростом. На пятой позиции расположился Финансовый университет при правительстве РФ. Зарплаты его выпускников - 85 тысяч (плюс 5 пять за год).

И хотя первые места рейтинга традиционно занимают вузы Москвы и Санкт-Петербурга, в топ-20 вошли девять региональных вузов, среди которых Хабаровский государственный университет экономики и права, Тюменский госуниверситет, Пермский государственный национальный исследовательский университет и Уральский юридический институт МВД РФ.Самые скромные зарплаты выпускников Казанского юридического института МВД РФ, Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина и Тульского госуниверситета (по 56 тысяч рублей в месяц).

Фото: iStock
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Как отмечает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец, выпускники его вуза проблем с работой, как правило, не испытывают. Получая экономическое, юридическое и другие виды образования в стенах вуза, они после получения диплома довольно легко устраиваются на госслужбу и в бизнес самого широкого профиля. "По нашим оценкам через несколько лет после выпуска примерно так и получают - около 85 тысяч рублей в месяц", - уточняет Зубец.

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