Самой популярной машиной с "автоматом" в России стала Toyota Camry

Эксперты "Авито Авто" изучили предпочтения автолюбителей и выяснили, что в первом полугодии 2019 года россияне предпочитают машины с механической коробкой передач, которые являются и наиболее доступными по цене.

Только в шести крупнейших городах лидерами по спросу стали автомобили с автоматической коробкой передач. Сильнее всего в цене за год выросли "роботизированные" КП, доля спроса которых выросла на 0,9 п.п.

Большинство автолюбителей отдали предпочтение машинам с механической коробкой передач: на них пришлось 65,8% спроса.

Автомобили, оборудованные АКПП, как и в прошлом году, заняли второе место - 30,2%. За год интерес к вариаторной КП вырос до 2,1% спроса. Наименее востребована среди водителей роботизированная коробка передач - всего 1,9%, несмотря на их рост на 0,9 п.п. За год структура предложения автомобилей с разными типами коробки передач практически не изменилась и повторяет структуру спроса.

Безоговорочным лидером среди автомобилей с "механикой" остаются модели отечественного автопрома ВАЗ. На первом месте Lada Priora, в десятку лучших также вошли Lada 2114 Samara, Lada Kalina, ВАЗ 2110, ВАЗ 2107, Lada 4x4, Lada Granta, ВАЗ 2112, Lada 2115 Samara. Кроме Lada в этот рейтинг вошел еще Ford Focus. Самыми востребованными авто с АКПП являются Toyota Camry, Hyundai Solaris, Kia Rio, Mercedes-Benz Е-Class, Ford Focus, BMW 5-Series, Kia Sportage, BMW X5, Opel Astra, Mercedes-Benz C-Class.

Вариаторная коробка передач на российских дорогах встречается у водителей, предпочитающих японский автопром, лидерами стали Nissan Qashqai и X-Trail, Mitsubishi Outlander. А роботизированная КП - у владельцев Ford Focus, Skoda Octavia и Volkswagen Passat.

Оборудованные "механикой" автомобили оказались самыми доступными: в первом полугодии 2019 года их продавали в среднем за 289 300 рублей (+7,8% за год). Самыми дорогими стали машины с автоматической "коробкой" - в среднем 820 203 рублей (+8,1% за год). Сильнее всего выросли в цене "роботы": на 22,7% за год.

Тольятти возглавил рейтинг самых популярных машин с МКП с долей спроса 77,6%. Лидером по востребованности на автомобили с АКПП стал Иркутск (60,2%).

Как и годом ранее, механическая коробка передач лидирует по спросу - в 17 крупных городах из 23 рассматриваемых. Исключениями, где первое место досталось автомобилям с АКПП, стали Барнаул, Иркутск, Красноярск, Краснодар, Москва и Новосибирск.

Вариаторная АКП набрала максимальное значение по спросу в Иркутске (5,4%), Красноярске (5%) и Новосибирске (4,5%). Робот предельно набрал 3,3% в Москве, 3,1% в Санкт-Петербурге и 2,9% в Краснодаре соответственно.