Шарапова вошла в число участников US Open

Россиянка Мария Шарапова попала в заявку на участие в заключительном в сезоне турнире Большого шлема - US Open.

Турнир в Нью-Йорке пройдет с 26 августа по 8 сентября. Официальный сайт турнира огласил имена тех, кто примет участие в соревнованиях. В женском одиночном разряде в их число включена россиянка Мария Шарапова, которая на данный момент в рейтинг-листе WTA располагается на скромной 76-й строчке.

Помимо Шараповой на Открытый чемпионат США заявлены американки Серена и Винус Уильямс, Слоан Стивенс, действующая победительница турнира японка Наоми Осака, румынка Симона Халеп, немка Ангелик Кербер, чешка Петра Квитова и многие другие.

Напомним, что Шарапова уже побеждала на US Open в 2006 году. В нынешнем сезоне Мария пока не показывает своей лучшей игры из-за травм. На прошедшем Уимблдоне Мария выбыла из турнира уже после стартового матча, в котором она отказалась от продолжения борьбы в матче против француженки Полин Пармантье.

После этого Шарапова рассказала, что рассчитывает выступить на US Open.