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Создатель "Секретных материалов" снимет телесериал по Warhammer 40,000

Новости
    18.07.2019, 13:46
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ GAMEOST Фото: youtube.com/ GAMEOST
Фото: youtube.com/ GAMEOST

Один из создателей "Человека в высоком замке", "Секретных материалов", их спин-оффа "Одинокие стрелки" и последовавших полнометражек Фрэнк Спотниц разрабатывает давно, в общем-то, неизбежное - масштабный сериал по вселенной Warhammer 40,000.

Как пишет Deadline, Спотниц выступит на проекте, названном "Эйзенхорн" (Eisenhorn), шоураннером и продюсером.

При этом на экране обещаны не только фэнтези и фантастика, но и элементы криминальной драмы.   

В основу сценария ляжет серия книг британца Дэна Абнетта "Инквизитор Эйзенхорн" (романы Xenos, Malleus и Hereticus), в которых Имперский Инквизитор Грегор Эйзенхорн и его соратники "исследуют влияние пришельцев, еретиков и демонов в Империуме, - до того, как враги нанесут удар по человечеству, поставив его на грань уничтожения".

Фото: kinopoisk.ru
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Спотниц в комментарии сулит, что зритель увидит нечто такое, чего доселе на телевидении не было. И обещает применить весь свой опыт, дабы "перенести эту необыкновенную сагу на экран".

На какой именно платформе выйдет шоу - пока не определено. Дат тоже нет.

Warhammer 40,000 - изначально настольная игра, разработанная компанией Games Workshop, выпущенная в 1987-м и далее разросшаяся в гигантскую межавторскую вселенную, заработав колоссальный культовый статус.

Ранее мы рассказывали о линейке анимационных сериалов по "Вархаммеру".

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