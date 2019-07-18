Трамп назвал голосование по импичменту "самым смешным проектом"

Президент США Дональд Трамп назвал состоявшее в среду в палате представителей конгресса голосование по отстранению его от должности "самым смешным проектом" в своей жизни.
"Это, вероятно, наиболее смешной и напрасно отнимающий время проект из всех, над которыми мне когда-либо приходилось работать", - написал глава Белого дома в Twitter. Он также подчеркнул, что нельзя допускать, чтобы подобное случилось с другим президентом США, пишет ТАСС.
Палата представителей США заблокировала начало процедуры отстранения Трампа от должности, которую инициировал демократ Эл Грин из-за оскорбительных высказываний президента в адрес нескольких представительниц демократической партии. За то, чтобы заблокировать эту инициативу, проголосовали 332 конгрессмена, 95 высказались против, еще один воздержался.
Ранее Трамп раскритиковал "прогрессивных" женщин-демократов из американского конгресса, которые являются выходцами из других стран. Американский лидер посоветовал им уехать обратно и навести порядок на родине, прежде чем рассказывать Соединенным Штатам, "как нужно управлять правительством". Эта скандальная публикация в Twitter вызвала возмущение демократов. Американского лидера обвинили в расизме и ксенофобии. На что хозяин Белого дома предложил недовольным покинуть страну.
....Greatest Economic BOOM in the history of our Country, the best job numbers, biggest tax reduction, rebuilt military and much more, is now OVER. This should never be allowed to happen to another President of the United States again!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 июля 2019 г.