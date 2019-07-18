Трамп назвал голосование по импичменту "самым смешным проектом"

Президент США Дональд Трамп назвал состоявшее в среду в палате представителей конгресса голосование по отстранению его от должности "самым смешным проектом" в своей жизни.

"Это, вероятно, наиболее смешной и напрасно отнимающий время проект из всех, над которыми мне когда-либо приходилось работать", - написал глава Белого дома в Twitter. Он также подчеркнул, что нельзя допускать, чтобы подобное случилось с другим президентом США, пишет ТАСС.

Палата представителей США заблокировала начало процедуры отстранения Трампа от должности, которую инициировал демократ Эл Грин из-за оскорбительных высказываний президента в адрес нескольких представительниц демократической партии. За то, чтобы заблокировать эту инициативу, проголосовали 332 конгрессмена, 95 высказались против, еще один воздержался.

Ранее Трамп раскритиковал "прогрессивных" женщин-демократов из американского конгресса, которые являются выходцами из других стран. Американский лидер посоветовал им уехать обратно и навести порядок на родине, прежде чем рассказывать Соединенным Штатам, "как нужно управлять правительством". Эта скандальная публикация в Twitter вызвала возмущение демократов. Американского лидера обвинили в расизме и ксенофобии. На что хозяин Белого дома предложил недовольным покинуть страну.