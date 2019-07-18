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18.07.2019 20:02
Рубрика: Спорт

Тренер Татьяна Данченко: Российские синхронистки могут все

Текст: Анна Козина (Кванджу)
Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выиграли произвольную программу в соревнованиях дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта.

Ромашина после этой победы стала 21-кратной чемпионкой мира, а значит, самой титулованной синхронисткой в истории мировых первенств. В копилке Колесниченко - 16 золотых медалей ЧМ. Несмотря на множество наград и признание всего мира, россиянки продолжают совершенствоваться и каждый раз поражать зрителей и судей ультра-сложными программам. Именно таким был их произвольный дуэт "Пауки", который мы еще увидим на Олимпиаде в Токио.

Фото: AP
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О безграничных возможностях российских синхронисток рассказала их тренер Татьяна Данченко.

Татьяна Евгеньевна, справились девчонки с самая сложной в истории программой?

Татьяна Данченко: За эту программу больше всего волновалась, потому что она новая. На Кубке Европы и на этапах Мировой серии мы показывали другой произвольный дуэт, а этот отрабатывали параллельно, но не в том объеме, как обычно. Поэтому я переживала за чистоту исполнения.

Но все получилось. Не зря по сложности мы получили самые высокие оценки. Судьи разбирается в синхронном плавании (улыбается).

В чем сложность этой программы?

Татьяна Данченко: В первой линии сначала идет двойная поддержка, а потом три связки подряд - буквально через один вдох. Две связки народ уже делает, а три - еще никто. И дальше темп не ослабевает, на медленной части мы тоже пашем. И в последней части, как обычно, - апофеоз: три связки уместились.

Ученые уже подсчитали, что у спринтеров есть лимит скорости. А синхронисток что-то может остановить?

Татьяна Данченко: Над нами ученые еще не работали. Поэтому мы можем все.

Вы приносите сборной России столько "золота". Но резонанс от побед не такой большой. Не обидно?

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Татьяна Данченко: Я уже устала об этом говорить. А что делать? Я в футбол не хочу идти, я лучше здесь останусь непризнанной, но с "золотом".

Вот если проиграете, попадете на первые полосы всех газет…

Татьяна Данченко: Однозначно это будет фурор. Но на такую жертву осознанно ради популярности мы никогда не пойдем.

Вам наверняка поступали выгодные предложения из других стран. Как относитесь к возможности поработать за рубежом?

Татьяна Данченко: Китайцы долго меня штурмовали, но потом отстали. Другие страны частенько приглашают. Хотя знают, что я не уеду работать за границу.

Могу только проконсультировать. В позапрошлом году японцев консультировала. Но вообще не люблю разбрасываться свей энергетикой. Вкладываю только в наших.

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