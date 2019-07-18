У Volvo будут новые кроссоверы: больше XC90 и меньше XC40

В модельном ряду Volvo могут появится новые кроссоверы, один из которых займёт в иерархии место над флагманским XC90, а второй окажется компактнее XC40. Об этом сообщает Auto Express со ссылкой на генерального директора компании Хокана Самуэльссона.

"Недавно мы сделали шаг, на который ранее бы никогда не согласились - выпустили наш самый компактный кроссовер Volvo XC40. И мы убедились в справедливости фразы "никогда не говори никогда", - говорит Самуэльссон. - Сейчас мы видим, что понятие премиум-автомобиля всё больше отвязывается от габаритов. Компактные автомобили могут быть премиальными. Ведь никто не говорит, что костюм должен быть изготовлен из полиэстера только потому, что он размера S".

Оптимизм по поводу расширения модельного ряда вполне оправдан. Volvo по итогам первого полугодия показала рост по объёмам продаж, по выручке, увеличению доли на ключевых рынках. И финансовое благополучие бренда должно улучшаться: во второй половине 2019 года проявится результат от принятых мер по устранению издержек. В компании говорят, что улучшить результаты помогут расширенные производственные мощности и сильный модельный ряд.

В России можно купить Volvo XC40 - самую компактную и самую доступную модель бренда. Цена на неё начинается от 2 288 000 рублей. Флагманский Volvo XC90 оценивается минимум в 3 955 000 рублей.