Новости

В Новосибирске школьника убило током на свалке 08:04
Ученые выяснили, как на самом деле влияет давление на риск инфаркта 07:43
Воздух в столице прогреется сегодня до +22 градусов 07:24
Отец Неймара встретится с руководством "Ювентуса" 07:17
Во Францию вернется аномальная жара 07:07
Трамп назвал голосование по импичменту "самым нелепым проектом" 06:37
Лавров выразил надежду на смену позиции Дании по "Северному потоку-2" 06:19
Представитель Румынии впервые назначен заместителем генсека НАТО 05:41
В Благовещенске ввели режим ЧС из-за ливня 05:32
Пекин поблагодарил Лаврова за развенчание мифа о китайской угрозе 05:32
В Приморье нашли знаменитую Скалу предков из фильма "Король лев" 05:22
Клещей назвали переносчиками новой опасной болезни 05:14
В МИД Турции назвали несправедливым исключение из программы F-35 04:44
Канатную дорогу между Россией и КНР начнут строить в Благовещенске 04:41
Посол РФ рассказал о развязанной США визовой войне 04:39
Во Владивосток прибыл корабль "Смерч" с крылатыми ракетами "Уран" 04:04
В Исландии впервые за 17 лет отказались от добычи китов 04:00
Российский теплоход потерял ход в Японском море 03:22
Пушков прокомментировал прогноз о техногенной катастрофе на Украине 03:09
Пентагон: Решение об исключении Турции из НАТО примет альянс 03:08
Наркобарон "Коротышка" получил пожизненный срок 02:49
В США палата представителей заблокировала продажу оружия Саудовской Аравии 02:28
ВОЗ: Вспышка Эболы в ДР Конго является ЧС международного масштаба 01:51
Американский истребитель F-15 совершил аварийную посадку в Польше 00:57
Пентагон оценил потери Турции от исключения из программы F-35 00:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы четыре секрета долголетия
Названы четыре секрета долголетия
Какой смартфон не вреден для ребенка
Какой смартфон не вреден для ребенка
Что сделано в регионах за полгода "мусорной" реформы
Что сделано в регионах за полгода "мусорной" реформы
18.07.2019 07:43
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые выяснили, как на самом деле влияет давление на риск инфаркта

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Американские исследователи пришли к выводу, что "верхнее" систолическое артериальное давление и "нижнее" диастолическое давление одинаково влияют на риск развития сердечного приступа, а также инсульта, передает Medicalxpress.

Ранние работы ученых демонстрировали важную роль в вероятности появления проблем с сердцем именно "верхнего" давления. "Нижнее" давление зачастую игнорировалось.

- Сегодня мы показали, что систолическая и диастолическая гипертензия оказывают одинаковое влияние на риск развития заболеваний при нижнем пороге 130/80. Выводы были сделаны после анализа более 35 миллионов показаний артериального давления. Оценивались данные более миллиона человек, - пояснили ученые.

Фото: iStock
Врач рассказал, как бороться с повышенным давлением

Ранее специалисты рассказали, что повышенный "плохой" холестерин и верхнее кровяное давление 130 мм рт. ст. (а "нижнее" выше 80 мм рт. ст. ) в молодом возрасте увеличивают риск развития болезней сердца после 40 лет.

Чтобы уберечь сердце от недугов, специалисты советуют следить за весом, практиковать умеренные силовые и аэробные тренировки, правильно питаться, употребляя больше овощей, фруктов, зелени, натуральных йогуртов и других молочных продуктов с невысокой жирностью.

Общество Здоровье
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров выразил надежду на смену позиции Дании по "Северному потоку-2"
Оформление бумажных паспортов в РФ прекратится в 2022 году
Посол РФ рассказал о развязанной США визовой войне
В МИД Турции назвали несправедливым исключение из программы F-35
Перемирие, обмен пленными и мост в Станице. О чем договорились в Минске