Ученые выяснили, как на самом деле влияет давление на риск инфаркта

Американские исследователи пришли к выводу, что "верхнее" систолическое артериальное давление и "нижнее" диастолическое давление одинаково влияют на риск развития сердечного приступа, а также инсульта, передает Medicalxpress.

Ранние работы ученых демонстрировали важную роль в вероятности появления проблем с сердцем именно "верхнего" давления. "Нижнее" давление зачастую игнорировалось.

- Сегодня мы показали, что систолическая и диастолическая гипертензия оказывают одинаковое влияние на риск развития заболеваний при нижнем пороге 130/80. Выводы были сделаны после анализа более 35 миллионов показаний артериального давления. Оценивались данные более миллиона человек, - пояснили ученые.

Ранее специалисты рассказали, что повышенный "плохой" холестерин и верхнее кровяное давление 130 мм рт. ст. (а "нижнее" выше 80 мм рт. ст. ) в молодом возрасте увеличивают риск развития болезней сердца после 40 лет.

Чтобы уберечь сердце от недугов, специалисты советуют следить за весом, практиковать умеренные силовые и аэробные тренировки, правильно питаться, употребляя больше овощей, фруктов, зелени, натуральных йогуртов и других молочных продуктов с невысокой жирностью.