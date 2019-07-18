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Умер писатель, актер и режиссер Лучано Де Крешенцо

Новости
    18.07.2019, 20:40
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Итальянский писатель, режиссер, актер, сценарист и телеведущий Лучано Де Крешенцо умер 18 июля в Риме в возрасте 90 лет. Об этом передает Spectrum News. Уточняя, что несколько дней назад популярный автор был госпитализирован.

Де Крешенцо родился в Неаполе 20 августа 1928 года. До того как заняться кино и литературой, работал с отцом на фабрике по производству перчаток. После, с отличием окончив Неаполитанский университет и получив диплом инженера, по специальности трудился на IBM. И лишь в 1976-м понял, что его истинное призвание - творчество.

Первая же книга Крешенцо, "Так говорил Беллависта", стала огромным бестселлером и разошлась тиражом в шестьсот тысяч экземпляров. При этом общий тираж книг покойного приближается к двадцати миллионам.

Тогда же, в семидесятые, Крешенцо начал работать для кино и ТВ. Где выступал как сценарист, актер и режиссер. В последнем качестве дебютировал в 84-м, экранизировав своего "Беллависту". И опять успех - комедия получила теплые отзывы, и через год Крешенцо порадовал поклонников сиквелом. Причем главную роль в обеих картинах автор сыграл сам.

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