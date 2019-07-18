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Умерла актриса Валентина Зимняя

Новости
    18.07.2019, 14:37
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советская актриса, театральный педагог, профессор кафедры Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Валентина Ивановна Зимняя скончалась 18 июля на 92-м году жизни в Киеве.

Об этом сообщил Пятый канал со ссылкой на источник. Без указания причин смерти артистки.

Валентина Зимняя родилась 14 января 1928 года в селе Вишневчик Хмельницкой области. Поступила на медицинский факультет - по стопам матери, но по совету своей учительницы литературы перешла в Киевский театральный институт, окончив его в 1950-м.

Служила в Черновицком музыкально-драматического театра имени Кобылянской. С 1969 года преподавала в Киевском университете театра, кино и телевидения.

На экранах - с 1967 года: "Волчица", "Марианна", "Платон мне друг", сериалы "День рождения Буржуя", "Смерть шпионам!", "Возвращение Мухтара".

Народная артистка УССР. Муж - актер и режиссер Константин Артеменко ("Сердце Бонивура", "Рожденная революцией", "Тихий Дон").

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