В Грузии уволили гендиректора телеканала "Рустави-2"

Генеральный директор оппозиционного грузинского телеканала "Рустави-2" Ника Гварамия снят со своей должности. Об увольнении Гварамии, который ранее поддержал выступление скандального ведущего Георгия Габунии, "отличившегося" нецензурными оскорблениями в адрес российского руководства и россиян, сообщил грузинский Первый канал.

Замену топ-менеджера одобрили в министерстве юстиции Грузии, а решение принял бизнесмен Кибар Халваши, нынешний владелец телеканала. На пост его гендиректора он выдвинул своего адвоката Паату Салия. Сам Гварамия уже заявил, что ему должны выплатить неустойку в размере ни много ни мало пяти миллионов долларов, передает РИА Новости.

Напомним, что большинство представителей грузинской общественности и простые зрители были возмущены выходкой Габунии, которая вышла за рамки профессиональной этики. В соцсетях ее называли отвратительной и низкой.