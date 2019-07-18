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18.07.2019 16:19
Рубрика: В мире

В Японии число погибших при пожаре увеличилось до 33 человек

Текст: Александр Ленин
Количество жертв пожара в японском городе Киото увеличилось до 33 человек. Об этом сообщает телерадиокомпания NHK.

Около 36 человек получили ожоги и травмы различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в больницы, врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь. Десять человек поступили в госпиталя в крайне тяжелом состоянии. По некоторым данным, около пяти человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

На место ЧП в оперативном порядке прибыло около 30 пожарных машин. В ликвидации огня участвовали 70 человек. Тушение пожара заняло около пяти часов. Люди рассказывают, что из здания студии валили клубы черного дыма. Спасатели выносили раненых на носилках. Пострадавших было очень много.

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В трехэтажном здании одной из местных студий аниме в момент возгорания находились более 70 человек. Пожарные нашли одиннадцать погибших на втором этаже, еще одного - на первом, одного на лестничном пролете между вторым и третьим этажами. Кроме того, три жертвы оказались на третьем этаже и на крыше здания. Многие задохнулись от угарного газа.

По предварительным данным, причиной случившегося стал поджог. Трагедия произошла около 10:30 по местному времени. Правоохранительные органы отрабатывают версию, по которой мужчина в возрасте 41 года разлил легковоспламеняющуюся жидкость, скорее всего, бензин или керосин, после чего поджег ее. Имя преступника не называется.

Злоумышленник получил ожоги лица, груди и ног, в связи с чем был госпитализирован. В настоящее время полицейские не могут подробно его допросить. Стражи порядка в сгоревшем здании нашли молоток и несколько ножей. Мотивы поджигателя не установлены. По сведениям полиции, в адрес студии аниме ранее неоднократно поступали угрозы.

Фото: Reuters.
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Очевидцы происшествия рассказывают, что возгоранию предшествовал взрыв. По словам свидетелей, поджигатель, разливая бензин, кричал: "Умрите!". Японец заранее подготовился к поджогу. Топливо он разлил по канистрам и на тележке привез в студию аниме.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил соболезнования семьям и родным погибших. "Нет слов для этого несчастья. Я молюсь о душах усопших", - написал политик в своем Twitter. Глава японского правительства пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

В Японии ранее возникали пожары с большим количеством жертв, однако нынешняя трагедия по числу пострадавших может затмить все остальные. Так, в октябре 2008 года в Осаке погибли 16 человек в видеосалоне, каких огромное множество в крупных японских городах. Учреждения предоставляют отдельные комнаты для просмотра видеофильмов. Кроме того, 44 человек сгорели при пожаре в одном из зданий в развлекательном квартале Кабуки-тё столичного города Токио в сентябре 2001 года.

В мире Восточная Азия Япония
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