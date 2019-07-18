В Петербурге арестован второй боец Росгвардии, подбросивший наркотики

Красногвардейский районный суд Петербурга определил меру пресечения второму сотруднику отдела вневедомственной охраны Росгвардии, который подозревается в вымогательстве взятки с подростка. По версии следствия, 16-летнему школьнику подбросили наркотики и потребовали с него 300 тысяч рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, второй сотрудник отдела вневедомственной охраны заключен под стражу до 15 сентября. Ранее аналогичную меру пресечения определили для его сослуживца.

Сотрудников Росгвардии задержали на проспекте Металлистов, когда они получали от подростка 140 тысяч рублей.

По версии следствия, сотрудники отдела вневедомственной охраны действовали по предварительному сговору. Сейчас Управление Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ведет внутреннюю проверку в связи с возбужденным уголовным делом. Если доводы следствия найдут подтверждение, сотрудников уволят из ведомства.

"Интерфакс" со ссылкой на своего корреспондента из зала суда сообщает, что выступавший на заседании представитель следствия не исключил причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям.