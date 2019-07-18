Видео: женщина утопила Mercedes в реке, перепутав педали

Свежевымытая машина прекрасна. Хоть на свадьбу на ней поезжай, хоть на шоппинг, хоть на собеседование на новую работу. Но ничего этого не успела сделать владелица Mercedes-Benz ML 320 Эвелин Асперилла из Нью-Джерси, поскольку, выезжая с мойки, перепутала педали газа и тормоза.

Не сумев сразу же убрать ногу с педали, женщина вылетела сразу в протекавшую на расстоянии десятка метров реку, чудом не сбив по пути никого из мойщиков. Чистой и блестящей машина пробыла всего секунд 5-10.

Саму растерявшуюся Эвелин с дочерью, к счастью, успели быстро вытащить из воды живыми и здоровыми, а вот Mercedes, увы, восстановлению уже не подлежит...