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18.07.2019 14:04
Рубрика: Видео

Видео: женщина утопила Mercedes в реке, перепутав педали

Текст: Вадим Давыденко

Свежевымытая машина прекрасна. Хоть на свадьбу на ней поезжай, хоть на шоппинг, хоть на собеседование на новую работу. Но ничего этого не успела сделать владелица Mercedes-Benz ML 320 Эвелин Асперилла из Нью-Джерси, поскольку, выезжая с мойки, перепутала педали газа и тормоза.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Не сумев сразу же убрать ногу с педали, женщина вылетела сразу в протекавшую на расстоянии десятка метров реку, чудом не сбив по пути никого из мойщиков. Чистой и блестящей машина пробыла всего секунд 5-10.

Саму растерявшуюся Эвелин с дочерью, к счастью, успели быстро вытащить из воды живыми и здоровыми, а вот Mercedes, увы, восстановлению уже не подлежит...

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