Внедорожник "Сталкер" на базе Lada 4x4 добрался до дилеров

Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541. Один из автомобилей был замечен на площадке тольяттинского дилера Lada с ценником на лобовом стекле - можно покупать!

Основа конструкции Stalker Apal-21541 - пространственно-трубчатый каркас из тонкостенных стальных труб. Такой подход, по словам компании, позволил добиться относительно свободы в компоновке агрегатов. Агрегаты, как мы уже сказали, позаимствованы от серийного внедорожника Lada 4x4.

Компания "Апал", занимающаяся выпуском "Сталкера", специализируется на изготовлении пластмассовых изделий, поэтому неудивительно, что внешние и внутренние панели автомобиля (у внедорожника оригинальный салон в стиле старых Defender и G-Class) выполнены из пластика.

"Пластик, применённый в конструкции, не подвержен коррозии, гниению, хорошо переносит воздействие химикатов и масел, - перечисляют преимущества в "Апале". - Его поверхность устойчива к ультрафиолетовому излучению, не выгорает, окрашена в массе и не боится царапин. В российских климатических условиях немаловажным фактором является низкая теплопроводность кузова. Летом в таком автомобиле прохладно, зимой - тепло".

Всего к выпуску запланирована партия из 150 автомобилей Stalker Apal-21541. Если верить фото, опубликованному Drom.ru, то купить "Сталкер" можно за 1 233 000 рублей. Напомним, цена на трёхдверный Lada 4x4 стартует от 518 900 рублей, Lada 4x4 Urban - от 581 900 рублей.

Фото: www.drom.ru