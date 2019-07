Во Францию вернется аномальная жара

В разгар отпускного и туристического сезона во Францию возвращается аномальная жара, которая наблюдалась на большей территории страны в конце июня. Она может еще больше усугубить засуху, от которой страдают многие французские департаменты.

Метео-Франс прогнозирует температуры, которые будут близки к 35 градусов Цельсия в Париже и в центральной Франции и достигать 40 градусов во время тепловых пиков, отмечает LeMonde. Столбик термометра начнет подниматься уже в ближайшие выходные, а по-настоящему жаркая погода установится с понедельника, 22 июля.

Всему виной теплый циклон, который придет с Пиренейского полуострова. "В начале следующей недели температура воздуха достигнет 30-35° C в северной части страны и 35-39° C, локально - 40° C с юго-запада до центр-востока и от Лангедока до Прованса. Продолжительность этого периода еще предстоит отслеживать", - говорится в сообщении Метео-Франс.

Напомним, что в конце июня Франция уже испытала крайне необычную для этого времени года жару. В некоторых департаментах в течение нескольких дней наблюдалась температура около 40 градусов Цельсия. А рекорд был поставлен в Галларг-ле-Монтюе, провинции Гар, где столбик термометра остановился на отметке в 45,9 градусов Цельсия в тени.