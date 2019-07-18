Во французском Кольмаре прошел фестиваль Владимира Спивакова

В небольшом городке на северо-востоке Франции в тридцать первый раз состоялся Международный музыкальный фестиваль под художественным руководством Владимира Спивакова. Закрытие праздника по традиции прошло 14 июля, в День взятия Бастилии.

Ежегодно в первой половине июля тысячи любителей классики со всей Европы специально приезжают в маленький эльзасский городок, "архитектурный музей" под открытым небом. Старинные улочки и мостовые, фахверковые домики, каменные шедевры поздней готики, Возрождения, барокко и классицизма. Здесь есть даже своя "маленькая Венеция" со скользящими по небольшим каналам лодками, а также гордость кольмарцев - уникальная коллекция средневековой живописи в галерее "Унтерлинден" и музей Огюста Бартольди, создателя Статуи Свободы в Нью-Йорке.

Сегодня одной из главных достопримечательностей Кольмара является Международный музыкальный фестиваль. Три концерта в день - и всегда переполненные залы в средневековой церкви Святого Матье и в часовне Святого Петра. Всюду улыбающиеся лица, приподнятое настроение, обилие афиш, программок и буклетов перед началом концертов.

Звук Страдивари Владимира Спивакова - серебристый и чистый, таинственный, страдающий, откровенный - наполнял пространство часовни Святого Петра в концерте под названием "Час Баха", а маэстро буквально лепил из музыки Баха музыкальные барельефы, словно дополняя мелодическими орнаментами убранство храма. Как сказал после концерта один из участников фестиваля Кристиано Гуалько, первая скрипка в Кремонском квартете:

- Спиваков - один из лучших скрипачей нашего времени, я - тоже скрипач, и считаю за большую честь быть приглашенным таким музыкантом сюда. Здесь много больших, настоящих исполнителей, а еще приятно, что в этом году фестиваль посвящен великому музыканту, нашему соотечественнику: мы играем в честь Клаудио Аббадо!

У фестиваля Спивакова давно сформулирована идея: здесь выступают исполнители со всего мира, а каждый форум посвящается одному из легендарных музыкантов ХХ века, близкого по духу Спивакову. Так, на фестивале уже вспомнинали имена Давида Ойстраха и Иегуди Менухина, Владимира Горовица и Эмиля Гилельса, Дмитрия Шостаковича и Леонарда Бернстайна, Святослава Рихтера и Мстислава Ростроповича. Эта концепция объединяет профессионалов, позволяет создавать уникальные программы каждого фестиваля, дает новый поворот его событиям и неизменно радует верных поклонников. Изысканные французы даже сравнивают маэстро с великим шеф-поваром, который каждый год готовит для фестиваля несколько новых блюд, "столь же необычных, сколь и восхитительных".

В программе фестиваля этого года - музыка, которую любил Клаудио Аббадо, и выступления артистов, тесно связанных с ним: Рено Капюсон - первая скрипка в Молодежном оркестре имени Густава Малера, основанном Аббадо; флейтист Эмманюэль Паю - солист Берлинского филармонического оркестра, которым дирижировал Аббадо.

Впервые на фестивале в Кольмаре выступила скрипачка Виктория Муллова - бывшая супруга дирижера. Она исполнила Первый скрипичный концерт Шостаковича с Национальным филармоническим оркестром России под руководством Андрея Борейко, а также сыграла в необычном дуэте (скрипка и контрабас) с сыном - Мишей Мулловым-Аббадо. Невероятно похожий на отца, он унаследовал от родителей прекрасные музыкальные способности: владеет сразу несколькими музыкальными инструментами и, кроме того, талантливый композитор. В концерте прозвучали его собственные джазовые сочинения, а также Шуман и Бах. Виктория Муллова на вопрос о личности знаменитого дирижера ответила:

- Аббадо так много оставил музыкальному миру, подарил столько музыки! Одной из его главных заслуг считаю работу с талантливой молодежью: он стал создателем нескольких молодежных симфонических и камерных оркестров….

На фестивале Спивакова широко представлено поколение молодых, в том числе, юные дарования, стипендиаты фонда Спивакова: лауреат фортепианных конкурсов Саша Довгань исполнила под руководством маэстро Концерт Моцарта.

Вместе с солистами на фестивале выступал Национальный филармонический оркестр России, и каждый выход музыкантов на сцену открывал новые грани этого коллектива, будь то вечер Моцарта, Бетховена, Чайковского или Малера. В одном из концертов прозвучало редко исполняемое сочинение Берлиоза - симфония для оркестра "Гарольд в Италии" с солирующим альтом, партию которого исполнила концертмейстер оркестра Светлана Степченко. Драматическую роль читала дочь Владимира Теодоровича - Татьяна, выполнившая адаптацию мемуаров композитора и текстов лорда Байрона для повествовательной части произведения.

Исполнение Реквиема Моцарта на фестивале также было воспринято по-особенному: "Великолепная музыка прозвучала в столь же прекрасном антураже - церкви Святого Матье", - сказал после концерта Лев Конторович, художественный руководитель Академического Большого хора "Мастера хорового пения". - На моей памяти - это второе такое вдохновенное исполнение нашим коллективом. Сегодня Владимир Теодорович создал шедевр!".

Вершиной фестиваля стал заключительный концерт, на котором прозвучали Кантата Танеева "Иоанн Дамаскин" и "Колокола" Рахманинова. Весь этот вечер, 14 июля, небо над Кольмаром озарялось праздничными фейерверками, не смолкали залпы салютов.

Когда фестиваль непосредственно связан с именем выдающегося музыканта, в этом всегда есть что-то оригинальное, в данном случае маэстро выполняет здесь сразу несколько ролей: он - солист, дирижер, художественный руководитель, а главное, - радушный хозяин, принимающий своих гостей.

Руководя фестивалем с 1989 года, Спиваков сумел создать музыкальное событие, примечательное для всей Европы: здесь сошлись воедино нетронутая временем история, шедевры искусства, и, конечно же, музыка - средоточие духовных сил самых лучших российских и зарубежных музыкантов… Но, сюда приходят не за именами, здесь просто ценят и любят искусство.

Справка

Международный музыкальный фестиваль в Кольмаре проводится с 1980 года. Первый художественный руководитель - немецкий дирижер Карл Мюнхингер, основатель и руководитель Штутгартского камерного оркестра. В течение девяти лет это был фестиваль камерной музыки. В 1989 году его возглавил Владимир Спиваков. Под руководством маэстро, при поддержке мэра и Департамента по туризму Кольмара фестиваль стал готовить программы классической музыки всех жанров. За последние три десятилетия здесь выступали Евгений Светланов, Кшиштоф Пендерецкий, Андраш Шифф, Джесси Норман, Евгений Кисин, Денис Мацуев и многие другие музыканты.

Участниками форума в этом году стали: Готье Капюсон, Рани Кальдерон, Рено Капюсон, Шарон Кам, Григорий Соколов, Хибла Герзмава, Александр Романовский, Андрей Михайловский, Мария Дуэньяс, Александра Конунова, дирижеры Брайан Шембри и Андрей Борейко, "Кремона-квартет", "Страда квартет", Страсбурский филармонический хор, Академический Большой хор "Мастера хорового пения" и Национальный филармонический оркестр России.