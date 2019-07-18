За нарушение режима труда водителей введены штрафы

По нынешним правилам, штраф за подобные нарушения платит фактически сам водитель, отметил спикер ГД Вячеслав Володин. Новым законом депутаты вводят ответственность, в первую очередь, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - то есть для владельцев транспортных компаний.

За нарушение установленного режима труда и отдыха водителей должностных лиц оштрафуют на сумму от 7 тыс. до 10 тыс. руб., индивидуальных предпринимателей - от 15 тыс. до 25 тыс. руб., а юрлиц - от 20 тыс. до 50 тыс. руб. При этом все они понесут ответственность в том случае, если сами заставляют водителя перерабатывать. Если же это личная инициатива самого гражданина, то будет отвечать он - штраф составит от 1,5 тыс. до 2 тыс. руб.

Отслеживать соблюдение правил помогают тахографы - этими приборами должны быть оборудованы, например, все междугородние автобусы или большегрузные фуры. Согласно законопроекту, штраф за выпуск авто на линию без тахографа составит от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.

Госдума на том же заседании приняла закон, который кратно увеличивает наказание за целый ряд противоправных деяний на воздушном транспорте, а также морском и внутреннем водном транспорте. В частности, для граждан административный штраф за нарушение правил пользования воздушным пространством вырастет в 10 раз - до 50 тыс. рублей.