Законопроект о сдерживании цен на топливо прошел первое чтение

Напомним, что с 1 июля закончило действовать соглашение правительства с нефтяными компаниями о "заморозке", то есть стабилизации цен на топливо. В отсутствии договоренностей цены уже пошли вверх - например, дизтопливо успело подорожать на 1 рубль 20 копеек. Что будет дальше? Правительство и депутаты решили не ждать последствий и после обсуждения с нефтяниками вышли на четкий механизм сдерживания цен.

Новшества решено было ввести "задним числом" - с 1 июля. На место непрочным договоренностям с бизнесом придет закон. "Механизм, который предлагает правительство, позволяет при любой цене на нефть обеспечить, чтобы цены на топливо не росли выше инфляции", - пояснил глава профильного комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Процедура предлагается следующая: разницу, которую могли бы получить нефтяные компании, экспортируя нефтепродукты вместо того, чтобы продавать ее на внутреннем рынке, компаниям будут компенсировать из бюджета. Как - четко прописано в законопроекте. Новый механизм, таким образом, позволит компенсировать часть потерь нефтекомпаний из-за того, что цены на бензин и дизтопливо внутри страны ниже экспортных цен на нефтепродукты. Откуда возьмет средства для компенсаций правительство? Эти деньги по существу заплатят сами компании, пояснил Макаров. Ведь ровно на заложенную "цифру компенсации" произойдет рост нагрузки на компании по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Механизм, получивший название "демпферного", будет работать, если оптовые цены на бензин отклоняются на определенную величину от установленных властями показателей. Демпфер на авиакеросин будет применяться в зависимости от разницы экспортных цен на авиатопливо и "условной" стоимости на него в России. Отметим, что авиакеросин включен в механизм по итогам "Прямой линии", где президенту жаловались на цены на авиабилеты.

Принятие закона также позволит сохранить поступления в региональные дорожные фонды, отметил глава комитета. А для стабилизации топливного рынка на Дальнем Востоке вводятся так называемые "восточные надбавки" на бензин и дизельное топливо, умноженные на объемы их производства в регионе.

По расчетам профильного комитета, в целом такая поддержка позволит не просто ограничить рост цен в России на топливо в размере, не превышающем инфляцию, она позволит реально снижать стоимость, подчеркнул глава комитета.

Парламентская оппозиция в ходе заседания долго возмущалась на тему поддержки нефтяников. Однако альтернативы сдерживания роста цен на топливо предложено не было, отметила депутат-"единоросс", зампред профильного комитета Надежда Максимова, выступая от фракции. Цены на топливо пошли в рост и нужно срочно принимать закон, закладывающий долговременную основу для их снижения, заявила она. Парламентарий подчеркнула, что "оплачиваться он будет за счет тех средств, которые федеральный бюджет будет получать дополнительно в виде роста налога на НДПИ", так что сентенции о заливании деньгами нефтяников в ущерб населению вряд ли обоснованы. Механизм также ограничит рост тарифов на услуги в жилищно-коммунальной сфере, отметила депутат. Но главное - будет обеспечена потребность рынка в нефтепродуктах, что и станет залогом стабилизации на рынке.

Как заработает новый механизм, проверит Счетная палата - это ей поручила Госдума.