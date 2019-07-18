Зеленский решил выдавать паспорта украинцам из "дружественных стран"

Киев проработает вопрос выдачи гражданства этническим украинцам из "дружественных стран". Соответствующее поручение Министерству иностранных дел страны дал президент Владимир Зеленский.

"Президент Украины поручает МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных нам стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической родины", - сообщил офис президента Зеленского в Facebook.

Еще одно поручение касается упрощенного механизма выдачи паспортов гражданам, "которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах".

В офисе Зеленского не стали скрывать, что это решение - своеобразный ответ на Указ президента России Владимира Путина об упрощении получения гражданства РФ всем жителям Донецкой и Луганской областей, а не только одноименных народных республик. Эту новость офис президента встретил "с грустью и негодованием".

Добавим, что в настоящий момент двойное гражданство на Украине запрещено.