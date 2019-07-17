РФ будет выдавать паспорта всем бежавшим от конфликта украинцам из Донецкой и Луганской областей

Такая идея уже не раз звучала от российских парламентариев и в средствах массовой информации. Кроме того, этот вопрос поднимался и на недавней "Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным". Ведь власти Украины не только объявили блокаду жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), но и ничего не сделали для восстановления нормальной жизнедеятельности в тех районах, которые контролируют украинские войска. Дома и инфраструктура по-прежнему разрушены. В результате значительному числу украинцев из этих районов, которые пострадали от действий вооруженных сил Украины и бежали от войны в Россию, попросту некуда возвращаться. Многие также боятся преследования со стороны украинских спецслужб. На сегодняшний день многие из них находятся на российской территории в различном статусе, включая лиц, получивших временное убежище. Поэтому в Кремле, руководствуясь "гуманитарными соображениями", приняли решение пойти навстречу этой категории украинцев и распространить на них практику упрощенного получения российского гражданства. Напомним, с апреля такая практика введена для жителей ДНР и ЛНР. А с мая такую возможность получили те украинцы и лица без гражданства, которые сейчас имеют вид на жительство или статус беженцев в РФ, а по состоянию на 7 и 24 апреля 2014 года проживали на территориях, ныне контролируемых народными республиками.

Подписанный документ вносит необходимые изменения. В апрельском указе отмечалось, что это сделано для "защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права".

В мае на территориях ДНР и ЛНР были открыты пункты приема документов, а в середине июня были вручены первые паспорта. К началу июля было подано около 13 тысяч заявлений. Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в среду рассказал агентству ТАСС, что за месяц российские паспорта получили более 10 тысяч жителей ДНР и ЛНР. "Учитывая, что 3,2 миллиона хотят получить - это мало", - добавил он. По его словам, управление по делам миграции МВД России работает в усиленном режиме, но необходимо увеличить численность сотрудников для того, чтобы ликвидировать длинные очереди из желающих, где люди занимают место с трех часов ночи, чтобы успеть подать документы. В ДНР с 1 июля заработала электронная очередь для желающих подать документы, а власти ЛНР запустят ее в ближайшее время.

Эта инициатива российских властей, как не раз подчеркивалось, носит исключительно гуманитарный характер. Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду напомнил, что паспорта никому "не навязываются", каждый "принимает решение самостоятельно". А очереди из желающих не должны удивлять, поскольку в результате объявленной Киевом блокады жители Донбасса оказались отрезаны от социальных пособий, доступа к здравоохранению и образованию, а также лишились электоральных прав. В таких условиях, уверен министр, долгом России было "поддержать этих людей", ведь получение гражданства позволит им решать насущные проблемы. Он указал, что аналогичная практика существует и в других странах, включая Венгрию, Польшу и Румынию.

Тем не менее, украинские власти восприняли эту инициативу в штыки, хотя сами так и не предприняли никаких видимых действий для налаживания отношений с ДНР и ЛНР, в том числе выполнения тех обязательств, которые Киев принял на себя в рамках минских договоренностей.

Западные покровители Киева также не спешат сочувствовать оказавшимся в отчаянной ситуации жителям Донбасса. Так, власти Канады заявили, что не намерены пускать их в страну и признавать выданные им российские паспорта. Аналогичные ограничения рассматривают страны Евросоюза. В то же время, как рассказали агентству РИА Новости в МВД РФ, выдаваемые паспорта не содержат никакой информации о прежних иностранных гражданствах и месте проживания за пределами российской территории.