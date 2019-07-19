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19.07.2019 13:57
Рубрика: Экономика

"Черные ящики" Boeing направлены на расшифровку после ЧП в Шереметьево

Текст: Ольга Игнатова, Евгений Гайва
Средства объективного контроля ("черные ящики") Boeing 737, с которым произошло ЧП при взлете из Шереметьево, направлены на расшифровку и анализ, после чего специалисты установят причину инцидента. Об этом "РГ" сообщили в Росавиации.
Очевидец рассказал о давке на борту задымившегося Boeing

В ночь на 19 июля командир экипажа самолета авиакомпании "Nordwind", совершавшего рейс в Ереван, прервал разбег по взлетно-посадочной полосе Шереметьево из-за задымления в пассажирском салоне. Все 173 пассажира были эвакуированы по аварийным надувным трапам экипажем и аварийно-спасательной службой аэропорта.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе Шереметьево, в подмосковные клиники с незначительными травмами были госпитализированы два человека. Пятеро обратились в медпункт аэропорта с жалобами на повышенное давление, небольшие растяжения, все они от госпитализации отказались.

Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС
СК дал оценку действиям экипажа при эвакуации людей в Шереметьево

Спустя несколько часов резервный борт с пассажирами вылетел в Ереван.

Для расследования обстоятельств и причин инцидента Росавиация сформировала специальную комиссию. Как сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская, причиной задымления на борту стало попадание паров гидравлической жидкости и масла в систему кондиционирования самолета. Следов возгорания и пожара на борту не обнаружено.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Происшествия ЧП Правительство Минтранс Росавиация
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