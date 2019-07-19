В СК назвали причину задымления на борту Boeing в Шереметьево

Причиной задымления на борту самолета Boeing 737 стало попадание паров гидравлической жидкости и масла в систему кондиционирования. Об этом заявила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Марковскую, это было предварительно установлено в ходе работы следственно-оперативной группы с участием специалистов.

Она также отметила, что не были обнаружены следы возгорания и пожара непосредственно на борту судна, агрегаты самолета не повреждены. Кроме того, не было угрозы здоровью пассажиров.

Елена Марковская отметила тот факт, что эвакуация пассажиров прошла в штатном режиме, а тем, кому это было необходимо, незамедлительно оказали психологическую и медицинскую помощь.

Ранее "РГ" сообщала о том, что спецкомиссия Росавиации инициировала расследование инцидента с задымлением Boeing 737 в Шереметьево. В сообщении ведомства отмечается, что командир экипажа принял обоснованное решение о прекращении полета. Также доследственная проверка по факту задымления была организована следственными органами.

Напомним, минувшей ночью в аэропорту Шереметьево на борту самолета, который должен был лететь рейсом Москва - Ереван, возникло задымление. Командир воздушного судна принял решение об эвакуации пассажиров. На борту в момент инцидента находились 173 пассажира.