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19.07.2019 08:15
Рубрика: Происшествия

Росавиация начала расследование инцидента с задымлением Boeing

Текст: Евгений Гайва
Спецкомиссия Росавиации начала расследование авиапроисшествия с Boeing 737 в аэропорте "Шереметьево", сообщили в ведомстве.

"По предварительным данным, во время разбега по взлетной полосе кабинный экипаж доложил о задымлении в пассажирском салоне самолета. Командир воздушного судна принял обоснованное решение о прекращении полета, самостоятельно освободил взлетно-посадочную полосу", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию "РГ".

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Для расследования обстоятельств и причин авиационного происшествия сформирована специальная комиссия Росавиации, которая приступила к работе.

Авиационный инцидент произошел с самолетом Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер", выполнявшим регулярный пассажирский рейс по маршруту Москва - Ереван, 19 июля 2019 года в 0.45 по московскому времени в аэропорту "Шереметьево".

Фото: Пресс-служба аэропорта Краснодар
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Как сообщает Росавиация, на борту находились 173 пассажира, два члена летного экипажа, четыре члена кабинного экипажа. Все находившиеся на борту были эвакуированы по надувным трапам.

"По оперативным данным, после эвакуации восемь пассажиров обратились за медицинской помощью, серьезных травм у них не зафиксировано", - уточняется в сообщении.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Росавиация Компании Авиация Аэропорт Шереметьево
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