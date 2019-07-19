Видео: Доследственная проверка организована по факту инцидента в Шереметьево

По факту задымления на борту самолета Boeing 737, который следовал по маршруту Москва - Ереван, организована доследственная проверка.

Напомним, инцидент произошел минувшей ночью. По предварительной информации, задымление кабины передней части самолета случилось во время рулежки на взлетно-посадочно полосе в аэропорту Шереметьево. В результате командир воздушного судна принял решение об эвакуации пассажиров. В момент инцидента на борту самолета находились 173 пассажира и 12 членов экипажа.

На своем канале в YouTube Следственный комитет РФ опубликовал видео, на котором показан самолет. В частности, можно увидеть разобранный двигатель воздушного судна и его салон.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия. Они должны помочь установить причины и обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.