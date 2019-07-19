Индия озвучила условие для приобретения истребителей Су-57

Командующий индийских ВВС Бирендер Сингх Дханоа озвучил условие для покупки российских самолетов Су-57. Это произойдет после того, как истребители пятого поколения массово появятся в российской армии.

Индийский маршал заявил, что Нью-Дели может вернуться к обсуждению данного вопроса, когда увидят новый истребитель "в деле", и он будет предоставлен Индии "на рассмотрение и проведение оценки", пишет газета "Красная звезда". Он также выразил одобрение программной модернизации МиГ-21, МиГ-27 и МиГ-29.

Ранее сообщалось о том, что пять стран были включены в список возможных покупателей российских истребителей Су-57. В том числе Китай, Индия, Алжир, Вьетнам и Турция.

Индия была ведущим импортером советских и российских истребителей начиная с 1960-х годов: сейчас они составляют костяк ВВС страны. С учетом вооружения Китая истребителями пятого поколения и планами Пакистана вооружиться ими к 2020 году, Индия получит преимущество, решившись на покупку Су-57.

К 2028 году три авиаполка российских ВКС будут полностью перевооружены на Су-57. Причем многофункциональные истребители пятого поколения предполагается оснастить новейшим вооружением. Часть вооружения Су-57 поступит в серийное производство в следующем году.